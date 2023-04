Molise Swim Cup/Hidro Sport, gli esordienti conquistano 23 medaglie

La seconda tappa della Molise Swim Cup 2023, andata in scena Domenica 16 Aprile nella piscina di Vasto, ha confermato ancora una volta la positiva crescita fisica e tecnica delle giovanissime e dei giovanissimi atleti della Hidro Sport. I progressi cronometrici ottenuti, oltre a migliorare sensibilmente la quasi totalità dei primati personali, ha consentito loro di portare a casa un bottino di medaglie davvero numeroso, ben 23 di cui 3 Ori, 9 Argenti e 11 bronzi.



Anna Maria Maggiano ha fatto il pieno con due successi individuali nei 50 farfalla e nei 100 SL a cui ha aggiunto il suo valido contributo nella staffetta 4×50 esordienti B femminile vittoriosa, insieme alle compagne Silvia Baratta, Ylenia Conte e Ada Santoro Manocchio, in 2’38”3. Doppio argento per Ylenia Conte nei 100 SL e nei 200 rana, così come sono valse l’argento le prestazioni di Martina Notardonato e Luciano Iannetta nei 200 farfalla, di Francesco Fasciano nei 50 dorso, di Marta Ziccardi nei 200 rana e delle staffette 4×50 esordienti B maschi (Di

Toro-Zichella-Voronetskyy-De Ritiis), 4×100 SL esordienti A femmine (Palladino-Fiardi-Notardonato-Ziccardi) e 4×100 SL esordienti A maschi (Fasciano-Ricci-Spedalieri-Ferretti).



Undici invece le prestazioni da bronzo con le doppiette di Silvia Baratta nei 100 SL e 100 dorso, Michele Di Toro

nei 100 SL e 50 farfalla e di Alice Palladino nei 400 SL e 50 dorso, a cui si aggiungono Elena Oriente nei 200 farfalla, Sara Sangregorio nei 200 rana, Gabriele Ricci sui 400 SL, Giuseppe Spedalieri nei 200 rana e Marco Vitantonio nei 200 farfalla.



Il seguente riepilogo dei risultati di tutti gli esordienti convocati per questa seconda tappa sottolineano ancora una volta l’apprezzabile qualità di tutti gli atleti capaci, in molte occasioni, di sensibili miglioramenti sia dal punto di vista tecnico che, di conseguenza, cronometrico: Silvia Baratta 100 Dorso 1’40”9, 100 SL 1’29”3; Maria Bellucci 50 SL 38”6, 200 Rana 3’50”9; Ylenia Conte 200 Rana 3’55”1, 100 SL 1’29”1; Sara D’Amico 100 Dorso 1’44”4, 100

SL 1’35”4; Melissa Ferretti 100 Dorso 1’42”3, 100 SL 1’35”7; Maria Fiardi 50 SL 33”9, 400 SL 05’27”3; Maddalena Iannone 50 SL 38”6, 50 Dorso 43”5; Anna Maria Maggiano 50 Farfalla 42”3, 100 SL 1’27”6, 50 SL 39”2; Letizia Marinucci 100 Dorso 1’46”6, 100 SL 1’38”5; Ludovica Mignogna 100 Dorso 1’51”9, 100 SL 1’39”1; Martina Notardonato 50 SL 33”7, 200 Farfalla 2’50”4; Elena Oriente 50 SL 36”8, 200 Farfalla 3’05”1; Alice Palladino 50 Dorso 37”5, 400 S L5’12”6, 100 SL 1’08”5; Giulia Palmieri 50 Farfalla 50”7, 100 SL 1’37”0; Giorgia Passarella 100

Dorso 1’55”7, 200 Rana 4’39”2; Sara Sangregorio 100 Dorso 2’02”7, 200 Rana 4’10”5; Ada Santoro Manocchio 100 Dorso 1’49”5, 100 S L 1’35”1; Serena Maria Trucchia 50 Farfalla ’53”0, 100 Dorso 2’05”3; Marta Ziccardi 50 SL 33”9, 200 Rana 3’11”2; Andrea Cristino 200 Rana 3’46”4, 100 SL 1’33”1; Lorenzo De Ritis 50 Farfalla 41”2, 100 SL 1’21”3; Giulio Di Gennaro 100 Dorso 2’18”2, 100 SL 2’11”0; Michele Di Toro 50 Farfalla 37”4, 100 SL 1’12”5, 50 SL 31”8; Francesco Fasciano 50 Dorso 33”8, 400 SL 5’01”0, 100 SL 1’05”2; Massimo Ferretti 50 SL 29”0, 400 SL 5’08”0; Luciano Iannetta 200 Farfalla 2’58”3, 50 Dorso 40”2; Daniele La Barbera 50 SL 32”4, 200 Rana 3’10”1; Francesco Marinucci 50 Farfalla 43”3; Riccardo Muccitto 50 SL 34”1, 50 Dorso 39”9; Federico Orlando 50 SL 32”9, 50 Dorso 40”1; Mattia Paventi 100 Dorso 1’41”8, 100 SL 1’24”4; Jacopo Recchi 50 Farfalla 48”3, 100 SL 1’27”0; Gabriele Ricci 50 SL 29”1, 400 SL 4’57”5; Francesco Lucio Schionato 100 Dorso 1’56”4, 100 SL 1’42”2;

Riccardo Schionato 50 SL 30”5, 50 Dorso 35”7; Giuseppe Spedalieri 50 Dorso 36”8, 200 Rana 2’55”4; Marco Vitantonio 50 SL 32”8, 200 Farfalla 3’07”4; Michele Vitantonio 100 Dorso 1’39”1, 100 SL 1’30”9; Aleksandr Voronetskyy 50 Farfalla 39”4, 100 SL 1’20”0; Loris Zeoli 50 Farfalla, 44”5, 200 Rana 3’50”1; Emanuele Zichella 50 Farfalla 37”8, 100 SL 1’16”8.