 Il presidente Massaro dona la medaglia FIODS alla prefetta di Isernia Tancredi

Un incontro cordiale e proficuo, in cui sono emerse idee circa la promozione di iniziative sociali e la volontà comune di diffondere la cultura della donazione di sangue.

Nell’Ufficio territoriale del Governo di Isernia, la prefetta Franca Tancredi ha incontrato il presidente della FIODS e del CSV Molise Gian Franco Massaro, dando così il via a una sorta di collaborazione, improntata sui temi del volontariato.

Nell’occasione il presidente Massaro ha donato alla titolare della Prefettura di via Kennedy la medaglia della Federazione internazionale delle organizzazioni di sangue, volendo così omaggiarla per l’attenzione che sta mostrando verso le persone più fragili.

L’incontro è stato utile anche per definire la partecipazione dell’Avis comunale di Isernia e del CSV Molise alla Giornata nazionale dello sport, che ricorrerà il 4 giugno e la cui organizzazione sarà curata dal CONI Molise.

Il Centro di servizio per il volontariato e il Comitato olimpico regionale, legati da un protocollo d’intesa sancito il 15 ottobre 2022, saranno quindi partner in un evento che in provincia di Isernia, come annunciato dal presidente del CONI Vincenzo D’Angelo proprio alla prefetta Tancredi, si articolerà in numerosi eventi tra il capoluogo pentro, Venafro, Agnone e altri centri del territorio. Durante la visita del presidente Massaro è stato ribadito che per la manifestazione ci si avvarrà della collaborazione delle associazioni di volontariato e che la presenza dell’Avis e l’autorevole partecipazione della prefetta Franca Tancredi amplificheranno ulteriormente il messaggio della donazione di sangue quale gesto salvavita.

In conclusione dell’incontro col presidente Massaro, la prefetta Tancredi ha gentilmente accettato l’invito a prendere parte all’annuale convegno che il CSV Molise organizza per fare il puto sul Terzo Settore in Molise e che si svolgerà prossimamente.