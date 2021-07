Lega Pro/Il Campobasso Calcio nel Girone C

Il Campobasso, come previsto e’ stato inserito nel Girone C , un girone di ferro dove ci sono Avellino, Bari, Palermo, Foggia ecc. praticamente una serie B 2 senza contare gli allenatori , il Foggia ha ingaggiato Zeman , 74 anni ,ex tecnico di Roma , Lazio e Foggia in serie A .

Anche la Juve Stabia ha preso Novellino , 68 anni che ha allenato molto sia in serie B che in serie A. Questo, la dice lunga su questo torneo, molto difficile con squadre che hanno militato per molti anni in serie A. I lupi, intanto puntano sulla conferma di Cudini come tecnico e di De Angelis come D.S . del resto squadra che vince diceva un vecchio detto non si tocca.

Arnaldo Angiolillo