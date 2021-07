Montecilfone/rischio esterno del serbatoio idrico e, revoca ordinanza di sgombero, possono tornare a casa le famiglie

Il Sindaco di Montecilfone ha, finalmente, potuto revocare l’ordinanza di sgombero degli immobili che erano minacciati dal rischio esterno del serbatoio idrico, risultato danneggiato dal sisma del 14 agosto 2018, e che necessitava di lavori di messa in sicurezza

. “Le famiglie di Montecilfone – comunica lo stesso Sindaco di Montecilfone, Giorgio Manes – possono rientrare nelle loro abitazioni agibili, essendo riusciti a concludere l’iter di realizzazione dei lavori di adeguamento sismico del serbatoio idrico di Montecilfone, che è ritornato operativo e a norma.

Con determinazione ed insistenza avevamo, come Amministrazione Comunale, pressato le strutture competenti affinché fossero attente alle esigenze dei nostri concittadini e solerti nello svolgimento di tutte le procedure necessarie a dare piena sicurezza al serbatoio idrico e posso riconoscere che vi è stato un forte senso di responsabilità da parte di tutti.

Un particolare ringraziamento lo devo al Presidente della Giunta Regionale del Molise, Donato Toma, che ho avuto modo di sollecitare personalmente sulla questione e che si è impegnato concretamente, così come il Presidente di Molise acque, Giuseppe Santone, che in questi giorni è stato personalmente presente a Montecilfone per seguire le fasi del collaudo.”

Per Montecilfone si chiude un’altra ferita aperta dal sisma del 2018, mentre, manifesta la sua preoccupazione il Sindaco Manes, ancora si sta spingendo affinché si proceda speditamente nella fase di ricostruzione post-sima, per rispondere alle esigente delle persone che ancora stanno patendo gravissime difficoltà.

L’Amministrazione Comunale di Montecilfone, fra le diverse priorità che si è data, è impegnata anche a rendere operativo e realizzare il progetto finanziato, con oltre due milioni e centomila euro, dell’intervento di consolidamento e messa in sicurezza del versante est del Comune di Montecilfone-zona Lame, messo a rischio da gravi fenomeni di dissesto idrogeologico che attivano eventi che danneggiano il territorio e le costruzioni della zona, con forti pericoli per l’incolumità delle persone.