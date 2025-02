La Molisana Magnolia/Marcia trionfale in Calabria per i fiorellini d’acciaio

Affermazione di 36 per le rossoblù a Rende. Il 13-0 di partenza scrive anticipatamente la parola fine



BESIDETECH BIM BUM BASKET RENDE 46

LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO 82

(8-23, 20-42; 30-56)



RENDE: Ambrosio 22, Longo, Carbone, Cossa 17, Manfrè 2; Gagliardi 4, Giovinazzo 1. All.: De Marco.



CAMPOBASSO: Bocchetti Ben. 19, Cerè 3, Moscarella Contreras 29, Grande 2, Costato 13; Fatica G. 2, Del

Colle 5, Padulo 2, Giuliani, Tateo 7. All.: Diotallevi.



ARBITRI: Loccisano (Cosenza) e Lopresti (Reggio Calabria).



NOTE: progressione punteggio: 0-13 (5’), 13-27 (15’), 27-51 (25’), 36-64 (35’). Massimo vantaggio: Rende mai;

Campobasso 36 (46-82).



Un deciso cambio di passo. Il gruppo junior La Molisana Magnolia Campobasso centra il secondo successo

consecutivo nel novero del girone Silver della serie B femminile e si avvicina con forza i playout allontando lo

spettro dell’ultimo posto che sarebbe stato sinonimo di retrocessione diretta in C, avendo, invece, la

possibilità di provare a girare anche la differenza canestri con Trani (perso di quattro all’andata) e di poter

avere il vantaggio del fattore campo nel primo turno playout. In Calabria a Rende, sul campo delle silane, le

rossoblù dominano la gara contro un’avversaria con sole sette rotazioni e che tiene il suo innesto per la

seconda fase Manfrè fuori per tutta la ripresa a gara ampiamente compromessa.



MAI IN DISCUSSIONE Nel novero di un quintetto con le quattro aggregate all’A1 e Costato nelle vesti di playmaker,

le rossoblù partono subito forte con un deciso 13-0. Il resto è controllo dell’inerzia della contesa con tutti e dieci gli

elementi delle rotazioni a dare il proprio contributo e, al termine, la colombiana Marta Moscarella vicina al trentello (29

punti) con Benedetta Bocchetti (19) e Letizia Costato anche loro in doppia cifra.



SINTESI EX POST Da parte sua, il coach dei #fiorellinidacciaio Gabriele Diotallevi dettaglia in questi termini la prova

delle sue. «È stato un bel successo – argomenta – le ragazze hanno avuto un atteggiamento davvero positivo e

propositivo, mettendoci grande energia, sia quelle che arrivavano da Torino dov’erano state con la prima squadra per

la Coppa Italia sia le altre del roster. Qualche problema c’è ancora nell’attacco della difesa schierata a zona da parte

delle avversarie, ma stiamo lavorando anche su questo. Buoni riscontri ci sono stati da Del Colle e Padulo. Quanto a

Fatica, lei è a tutti gli effetti una certezza perché fa sempre il suo. Senz’altro il nostro percorso in questa fase è più

rilevante e probabilmente avremmo potuto violare anche Trani alla prima se avessimo incanalato diversamente

l’energia. Credo che la nostra prova abbia finito con l’influire anche sull’atteggiamento di Rende che, con le sole sette

rotazioni a disposizione, ho visto porsi quasi in maniera rinunciataria nel corso della contesa».



SOSTA E POI TRANI In prospettiva i #fiorellinidacciaio vivranno un weekend di riposo e poi, il primo marzo,

ritroveranno l’Arena per andare a sfidare, nella prima di ritorno della poule, il Trani. Una gara – quella con le pugliesi

–che potrebbe essere un bivio sostanzioso in prospettiva per le rossoblù.