Kickboxing, Cus Molise in evidenza al Palatorrino di Roma

Il Cus Molise è stato protagonista con i suoi atleti della Kickbxing al Palattorino di Roma per il primo evento del nuovo anno in occasione del Sunday & Italia contro Polonia. Main event della giornata Italia contro Polonia. Ha indossato la maglia azzurra il coach del Cus Molise Mattia Amatuzio che ha affrontato il polacco Dawid Omelanowicz, incontro internazionale di Full Contact, categoria -71 kg. Amatuzio ha disputato le tre riprese all’attacco mantenendo il centro del ring e prendendo spesso l’iniziativa. Il molisano è riuscito ad entrare a bersaglio con il jab destro, il polacco ha provato ad incrociare ma Amatuzio chiudendo la distanza non si è fatto sorprendere. Nella terza ripresa il polacco Dawid ha accusato la stanchezza e nell’abbassare la guardia, ha subito diversi circolari al viso. A fine incontro un caloroso applauso ed esultanza da parte del pubblico all’alzata del braccio del coach del Cus Molise. Felice il maestro Astorri: Aggiunge il maestro Astorri: “Amatuzio ha dato vita ad un incontro bellissimo, devo dire che guardando l’avversario non credevo fosse possibile questa vittoria, ma Mattia ha tantissime frecce da utilizzare al proprio arco ed è ancora capace di sorprendermi, è una garanzia”.

Altra presenza nel contatto pieno è stata quella di Antonio Ciarlitto, categoria -81 kg Full Contact terza serie. Il ragazzo ha trovato un atleta più prestante ed è stato costretto alla resa.

Nel contatto leggero sono stati protagonisti i cadetti: un’altra giornata strepitosa per Sara Scinocca, sia nel light che nella Kick light, ha porta a casa le medaglie più preziose. Matteo Patullo, dopo un quarto di finale vinto a mani basse, ha perso la semifinale per troppi errori tecnici. Anche Del Busso dopo un quarto di finale magistralmente vinto, per poca esperienza, è stato costretto alla resa nella semifinale. Doppia sconfitta per Gaia Romano, anche se si è fatta valere. Giornata negativa per Rosanna Chirico che ha pagato a caro prezzo la troppa apprensione. Nei senior a scendere sulla materassina è stato Vincenzo Lombardi che è stato sconfitto di misura.

Come di consueto un grazie al maestro Patullo per l’aiuto sui tatami e a tutti i genitori e accompagnatori per la loro presenza.