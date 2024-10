 La Molisana Magnolia Campobasso / Serie B: stop a Castellammare di Stabia

BASKET FEMMINILE STABIA 70

LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO 67

(16-14, 39-29; 53-47)

CASTELLAMMARE DI STABIA: Scala 18, Iozzino 4, Panniello 8, Festinese 1, Infante 2; Manna 14, Somma 2,

Inverno 18, Cesarano 1, Di Martino 2, Carillo. Ne: Sabina. All.: Monteleone.

CAMPOBASSO: Costato 14, Bocchetti Ben. 10, Moscarella Contreras 28, Fatica G., Cerè 8; Tateo 5, Del Colle,

Di Quinzio Cl., Padulo, Felicita V. 2. Ne: Verlingieri e Santillo. All.: Diotallevi.

ARBITRI: Perretti (Napoli) e Donzelli (Salerno).

NOTE: uscite per cinque falli Panniello (Battipaglia); Tateo e Felicita (Campobasso). Fallo tecnico a Tateo

(Campobasso). Progressione punteggio: 8-5 (5’), 24-20 (15’), 41-39 (25’), 61-54 (35’). Massimo vantaggio:

Castellammare di Stabia 12 (41-29); Campobasso 2 (24-26).

Prosegue la maledizione delle trasferte per il gruppo junior La Molisana Magnolia Campobasso che cede di

tre a Castellammare di Stabia una gara in cui è fatale, per i #fiorellinidacciaio, lo strappo patito nel secondo

quarto: uno scarto di otto punti che ha portato le campane con un vantaggio in doppia cifra. Arrivate anche a

quattro possessi pieni di distacco (41-29), da quel momento le rossoblù sono riuscite a risalire la china,

finendo però per pagare lo sforzo nel finale, caricandosi di falli e consentendo alle stabiesi di imporsi di tre

lunghezze.

ALTI E BASSI Sono le campane a provare a dare lo strappo in avvio, ma le campobassane rispondono e si riportano

sotto. Nel secondo periodo, però, dopo metà frazione con la zona le stabiesi irretiscono l’attacco dei #fiorellinidacciaio

che finisce per andare in panne e, soprattutto, per pagare dazio anche a livello difensivo. Le rossoblù provano a

rientrare dopo l’intervallo lungo, ma non riescono ad effettuare il sorpasso e sul finale, nello stillicidio di falli, sono le

stabiesi a festeggiare per il successo di tre forti di 37 punti dalla panchina, che hanno reso vani i tre score in doppia

cifra tra le magnolie, che hanno avuto nuovamente nella colombiana Marta Moscarella la propria top scorer a quota

28 punti.

A REFERTO CHIUSO Al termine, il coach delle campobassane Gabriele Diotallevi mette in evidenza le problematiche

di relativa esperienza che finiscono con il farsi sentire con forza su questo gruppo.

«Purtroppo queste situazioni legate a letture di esperienza finiscono con il condizionarci. Contro la loro zona abbiamo

finito per impantanarci e quel che è peggio è che, all’attacco in panne, abbiamo aggiunto anche una difesa poco

performante. Sarebbe bastato essere più presenti ed avremmo avuto ben altro impatto sul match. Questi saranno tutti

dettagli su cui lavorare in prospettiva per le prossime gare», l’analisi del tecnico.

MARIGLIANO ALL’ORIZZONTE Per i #fiorellinidacciaio, in prospettiva, ci sarà sabato (con palla a due alle ore 18.30)

il match interno con il Marigliano, gara che però potrebbe anche essere rinviata a domenica complici i possibili anticipi

dei confronti dell’A1 al sabato per consentire all’Italbasket rosa di coach Capobianco di radunarsi già domenica a

Genova.