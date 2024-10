EnergyTime Spike Devils Campobasso] Serie A3 Credem Banca: rossoblù superati a Castellana Grotte

BCC TECBUS NEW MATER CASTELLANA GROTTE 3

ENERGYTIME SPIKE DEVILS CAMPOBASSO 1

(25/21, 23/25, 25/13, 25/23)

CASTELLANA GROTTE: Zornetta 20, Ciccolella 15, Casaro 17, Carta 8, Marra 10,

Cappadona 3, Guadagnini (L); Renzo, Guglielmi (L2). Ne: Mondello, Russo, Bux e Di Donato.

All.: Barbone.

CAMPOBASSO: Margutti 12, Orazi 5, Diaferia 22, Urbanowicz 5, Fabi 3, Piazza, Calitri (L);

Tuccelli, Rescignano 11, Del Fra, Diana 3, D’Amico. All.: Maniscalco.

ARBITRI: Autuori (Salerno) e Lanza (Napoli).

NOTE: durata set 30’, 29’, 20’ e 34’. Castellana grotte: battute vincenti 3, battute sbagliate 10,

muri 8. Campobasso: bv 3, bs 11, m 4.

Un altro 3-1 al passivo ed un’ultima posizione in classifica senza punti all’attivo. Prosegue la serie

nera per gli EnergyTime Spike Devils Campobasso che cedono anche a Castellana Grotte, pur

lottando con forza per almeno tre set.

Quella dei rossoblù è una gara in salita in particolare nel terzo parziale cui fa da contraltare un

ottimo secondo set.

Nel primo, invece, i rossoblù sono sempre all’inseguimento (8-5 prima, 16-12 poi). I campobassani

però rientrano sino al 16 pari, ma Castellana Grotte sul finale è più concreta.

Nel secondo parziale, Campobasso – grazie a Margutti – va sul 7-9. Castellana ribalta (12-11), ma i

molisani ci sono e restano in scia mostrando una gran bella pallavolo. L’opposto Diaferia porta i

suoi prima sul 18-20 e poi sul 20-23 con un ace, prologo al 23-25.

Le energie si spengono nel terzo parziale. Troppi errori fanno volare i pugliesi sul 5-1 e poi sul 15-6

Il sestetto di casa vola sul 19-7 re poi chiude i conti sul 25-13.

Gli errori proseguono nel quarto set anche se i rossoblù hanno l’inerzia (7-8). L’attacco però è

spuntato e Castellana va sul 13-11 prima e poi sul 19-15. Il resto è sofferenza con due match point

sventati sul 24-21, ma il punto decisivo dei pugliesi sul 25-23 che chiude qualsiasi distanza.

Per i rossoblù, ora, necessario un cambio di passo a partire da sabato, alle 18, quando è in

previsione il match interno con Reggio Calabria.