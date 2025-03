La Molisana Magnolia: attacco e difesa in bella vista nel successo contro il GEAS

I #fioridacciaio tirano con oltre il 50% dal campo. Quattro in doppia cifra: Scalia top scorer, Kunaiyi in ‘doppia doppia’

LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO 89

GEAS SESTO SAN GIOVANNI 70

(26-17, 51-29; 70-49)



CAMPOBASSO: Morrison 10 (4/6, 0/1), Scalia 18 (6/10 da 3), Quiñonez 14 (5/7, 1/3), Madera 7 (0/2, 2/2), Kunaiyi

17 (7/11); Trimboli 9 (0/2, 3/5), Zięmborska 5 (1/5, 1/3), Meldere 5 (1/1 da 3), Kacerik (0/1, 0/1), Giacchetti 2, Cerè 2

(1/1), Bocchetti Ben. All.: Sabatelli.



SESTO SAN GIOVANNI: Conti (0/2 da 3), Spreafico 15 (4/6, 2/8), Makurat 11 (4/5, 1/3), Trucco 5 (1/2, 1/4), Moore

17 (7/10); Gwathmey 2 (1/1, 0/1), Orsili 3 (0/2, 1/1), Jakubcová 8 (1/2, 2/5), Conte 9 (1/4, 2/4). Ne: Barberis. All.:

Zanotti.



ARBITRI: Miniati (Firenze), Maschio (Firenze) ed Agnese (Napoli).

NOTE: tiri liberi: Campobasso 11/13; Sesto San Giovanni 5/11. Rimbalzi: Campobasso 32 (Kunaiyi 10); Sesto San

Giovanni 33 (Moore e Trucco 7). Assist: Campobasso 23 (Quiñonez e Morrison 5); Sesto San Giovanni 15 (Spreafico

6). Progressione punteggio: 13-5 (5’), 37-21 (15’), 63-37 (25’), 75-59 (35’). Massimo vantaggio: Campobasso 31 (68-

37); Sesto San Giovanni 3 (0-3).



Debordante. È il dodicesimo successo stagionale per La Molisana Magnolia Campobasso che, in un’Arena in

tripudio, supera nettamente il Geas Sesto San Giovanni con una prova difensiva di assoluto spessore che ha

il suo riflesso, peraltro, anche in una serata al tiro da applausi (oltre il 50% dal campo e, tra l’altro, sia da due

che da tre) con quattro elementi in doppia cifra: Scalia (peraltro anche top scorer della contesa a quota 18),

Kunaiyi (l’habituée della ‘doppia doppia’ con 17 punti e dieci rimbalzi), Quiñonez e Morrison. Il tutto, con alle

spalle, una dedica speciale per l’assistant coach Giustino Altobelli che, complici i postumi di alcuni malanni

di stagione, così come a San Martino di Lupari, non ha potuto essere in panchina accanto al capo allenatore

Mimmo Sabatelli.



TRIPLE INDIGESTE In quella che si preannuncia come una serata balisticamente da record – triple d’apertura su di

un fronte e sull’altro – i #fioridacciaio provano a dare un primo strappo (5-3), quindi un secondo (13-5) che indirizza gà

la conrtesa. Le campobassane spingono con forza sull’acceleratore offensivo, facendo correre vorticosamente il

tassametro. La tripla di capitan Trimboli vale il primo vantaggio in doppia cifra (19-7), poi le rossoblù veleggiano sino

al 24-9 con le lombarde che provano a reagire e sono sotto di tre possessi al 10’ (26-17).



SCALIA CECCHINA Sara Scalia, premiata prima del match col titolo di mvp del mese di gennaio della Techfind serie

A1, si fa sentire ulteriormente nel secondo periodo dall’arco dei tre punti, raggiungendo quota 15 (per un 88%

personale nel novero di un complessivo 70% dall’arco dei tre punti da lustrarsi gli occhi). L’attacco delle

campobassane è una sinfonia (tripla anche per Meldere). Morrison e Quiñonez spaccano in due la difesa ed i

fioridacciaio arrivano sino al +23 del 51-28, prologo al 51-29 con cui le contendenti vanno.

EQUILIBRIO OFFENSIVO L’avvio del terzo quarto è all’insegna di ulteriori punti per le rossoblù. Sesto San Giovani

prova anche a reagire, costringendo coach Sabatelli a chiamare time-out sul 68-44, ma l’attacco rossoblù continua a

realizzare con disarmante tranquillitàe raggiung e quota settanta con i due tiri liberi messi a segno da Meldere per un

parziale che vede le due squadre sostanzialmente in linea anche al 30’ (70-49).



GARBAGE TIME L’ultimo periodo, così, ancora una volta, in un’esibizione interna dei #fioridacciaio divene per essere

momento di statistiche, di ingressi in campo (Giacchetti), di numeri come quello di Quiñonez ed anche di qualche

distrazione di troppo delle campobassane, che porta coach Sabatelli a chiamare time-out sul 75-57. Coach Sabatelli

prova a cambiare le alchimie dei quintetti e chiede a gran voce alle sue di difendere forte col finale in cui rientra lo

starting five per le magnolie. Le ospiti provano a far sentire il loro fiato sul collo delle magnolie, ma Morrison inventa e

Kunaiyi va a segno anche per l’ottantesimo punto.

Sempre la pivot nigeriana è un rebus per la difesa geassina, poi Scalia, con una tripla, decide che è il momento di

chiuderla definitivamente e di prendersi anche il titolo di top scorer del match. Il tutto mentre scorrono i titoli di coda

sul match con tanto di ulteriore perla di Ceré è spazio sul parquet anche per Benedetta Bocchetti.



PRESS CONFERENCE Al termine, in sala stampa, il tecnico rossoblù Mimmo Sabatelli non nasconde la sua

soddisfazione.

«Devo fare i complimenti alle ragazze per come hanno interpretato il match – spiega – anche perché venivamo da un

periodo non semplice a livello di risultati. L’ultima sconfitta, in particolare, era stata bruciante. In questa circostanza

affrontavamo un’altra corazzata di questo torneo, nonostante il percorso le ponga un po’ indietro ed era importante

per noi trovare un successo per continuare un percorso di rilievo che ci pone dietro Schio e Venezia con la possibilità

di proseguire sulla scia di un campionato di spessore».



BRESCIA ALL’ORIZZONTE Per le campobassane, ora, un periodo di una decina di giorni quale fase di

avvicinamento al match di mercoledì 12 marzo a Brescia al PalaLeonessa in casa del Brixia con palla a due prevista

per le ore 20.30.