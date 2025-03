Campobasso/Approvata mozione contro DDL Sicurezza. Terzano: il decreto criminalizza il dissenso ecologico e sociale

Il Consiglio comunale di Campobasso ha approvato, a maggioranza, una mozione che impegna la sindaca Marialuisa Forte e la sua giunta a intraprendere iniziative urgenti, anche in collaborazione con altri Comuni e in sede ANCI, contro l’approvazione del DDL Sicurezza.

Primo firmatario della mozione è stato il consigliere comunale Bartolomeo Terzano di Alleanza Verdi e Sinistra, che ha aperto il suo intervento in aula citando il Presidente Mattarella.

Terzano ha sottolineato come fenomeni autoritari stiano prendendo il sopravvento in alcuni Paesi, travisando i valori di democrazia e libertà. Ha inoltre evidenziato segnali preoccupanti nel panorama ecologista, sociale e politico, come l’inquinamento, la riduzione dei diritti di cittadinanza e l’arroganza politica.



«Il DDL Sicurezza criminalizza il dissenso ecologico e sociale, colpendo chi lotta per diritti fondamentali come il lavoro, la casa e la salute» ha dichiarato il consigliere di maggioranza, esprimendo preoccupazione per l’articolo 31 del DDL, che obbliga università ed enti di ricerca a collaborare con i servizi segreti, violando il diritto alla privacy e trasformando le università in spazi di

sorveglianza.



Durante il suo discorso, Terzano ha sottolineato l’urgenza di riflettere sulle difficoltà dei migranti climatici e di guerra, troppo spesso criminalizzati anziché accolti. Ha denunciato la repressione sistematica delle lotte sociali, ambientaliste e pacifiste, invitando all’unità e alla solidarietà per fermare la deriva autoritaria.



Il Presidente del Consiglio ora dovrà trasmettere il documento votato questa mattina al Governo e ai gruppi parlamentari. L’invito alla sindaca Forte invece è quello di intraprendere iniziative contro l’approvazione del provvedimento “repressione” in Senato.