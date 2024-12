H2O Sport la stagione del nuoto sincronizzato è cominciata nel migliore dei modi

E’ iniziata nel migliore dei modi la stagione del nuoto sincronizzato per l’H2O Sport. Ad Avezzano sono scese in vasca con la categoria delle Stelle e con Obbligatori, Junior e Assolute. Nella prima categoria tutte le atlete impegnate hanno raggiunto il traguardo prefissato confermando di essere in crescita e mostrando ampi margini di miglioramento, base importante di partenza in prospettiva degli impegni futuri. Per quanto concerne la seconda categoria sono state impegnate Vanessa Cappellone e Sofia Papalia.

Entrambe, con ottime performance, hanno conquistato il pass per i campionati italiani assoluti di marzo a Riccione. La Cappellone è riuscita a conquistare il gradino più alto del podio grazie ad un ottimo stato di forma mentre Papalia ha chiuso al quinto posto con una performance di qualità che ne conferma la crescita. E’ stata tanta la soddisfazione delle due allenatrici, Manuela Simeoni e Francesca Di Chiacchio che hanno visto ripagato il loro grande lavoro.

“Siamo davvero contente – le dichiarazioni delle due allenatrici – per la qualificazione ai campionati italiani che ci ripaga dei grandi sacrifici fatti e del lavoro certosino svolto durante gli allenamenti. Non abbiamo lasciato nulla al caso cercando di mantenere sempre alta la concentrazione e curando tutto nei minimi dettagli. Un grazie alle ragazze per essere state praticamente perfette in gara. Siamo convinte che questo è per noi soltanto un punto di partenza verso un futuro ancora più ricco di soddisfazioni e con risultati di spessore”.