Inaugurata la strada interpoderale Santo Stefano-Fondo Valle Rivolo, Praitano: Un passo avanti verso quell’idea di città progettata dal M5S

Si è tenuta ieri mattina l’inaugurazione della nuova strada interpoderale che collega la frazione di Santo Stefano alla Fondo Valle del Rivolo. Un’opera strategica, concepita e programmata durante l’amministrazione del sindaco Roberto Gravina, grazie ai fondi CIS, e che rappresenta una tappa importante nella realizzazione di una visione più ampia per lo sviluppo del capoluogo di regione.

“Come Movimento 5 Stelle, siamo particolarmente soddisfatti di vedere concretizzarsi un progetto che non solo migliora sensibilmente la qualità della vita per i residenti della frazione di Santo Stefano, ma che si inserisce in una pianificazione urbana lungimirante, avviata dalla nostra precedente amministrazione”, ha dichiarato Luca Praitano, capogruppo del M5S al Comune di Campobasso.

Lo svincolo inaugurato oggi rappresenta una risposta concreta alle difficoltà quotidiane affrontate dai cittadini di Santo Stefano, migliorando la sicurezza stradale e riducendo significativamente tempi e distanze per raggiungere il centro città, i servizi essenziali, gli uffici pubblici e l’ospedale. Un intervento che mira anche a contrastare il progressivo spopolamento della frazione, valorizzandone il patrimonio storico, culturale e tradizionale.

“Questa infrastruttura – prosegue Praitano – è il frutto di un lavoro progettuale ampio, che include anche ulteriori interventi programmati, sempre dalla precedente amministrazione Gravina, con i fondi CIS ma non solo. Tra questi, voglio sottolineare i lavori ormai imminenti per la realizzazione di un parcheggio in Piazza della Repubblica e per la demolizione e ricostruzione della scuola ‘F. D’Ovidio’. Gli interventi rientrano nell’ambito della Misura 5 del Pnrr (Rigenerazione urbana) e del Cis per un totale di oltre 21 milioni di euro. Un insieme di progetti che – ha sottolineato Praitano -, insieme ai lavori già in atto per rendere sicuri gli edifici scolastici cittadini, dimostrano la capacità di trasformare la nostra idea di città in opere concrete”.

Il Movimento 5 Stelle ribadisce l’importanza della continuità amministrativa nel portare avanti progetti condivisi con l’attuale amministrazione guidata dalla sindaca Marialuisa Forte. “L’obiettivo è e resta il benessere collettivo – conclude PraitanO – e siamo certi che, lavorando insieme, potremo continuare a dare risposte concrete alle esigenze dei cittadini, promuovendo uno sviluppo urbano sostenibile e a misura di comunità”.