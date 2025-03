H2O Sport, ai campionati regionali assoluti individuali copertina per Sofia Silvaroli. Grandi prestazioni della squadra

Nei campionati regionali assoluti individuali 2025 l’H2O Sport ha confermato la qualità dei suoi atleti e dell’ottimo lavoro dei tecnici Michele Mucci, Paolo Di Lullo e Giorgio Petrella.

La copertina la merita Sofia Silvaroli che vince i 100 rana in 1’09”45, crono questo che rappresenta il nuovo record regionale assoluto in vasca da 25 metri ed è anche il tempo limite per i campionati italiani assoluti. L’atleta biancorossa ha regalato emozioni con una straordinaria performance, migliorando il suo record personale e regionale di oltre un secondo. Con questa impresa, è diventata la prima molisana a scendere sotto il minuto e 10 secondi nei 100 rana .Inoltre ha conquistato anche il titolo regionale nei 200 rana chiusi con il crono di 2’34”19.,

Grande prestazione di Jacopo De Lena che porta a casa l’argento nei 100 dorso con 1’01”28, tempo che lo proietta tra i primi 30 in lizza per la qualificazione ai criteria nazionali giovanili di Riccione. Splendida prova anche per Sofia Cavina, che vola nei 50 dorso, chiudendo al secondo posto con il suo nuovo personale di 29”13, un crono che potrebbe garantirle l’accesso ai Campionati Italiani. Jordan Coco porta a casa i 50 dorso (su questa distanza Julian Di Giacomo chiude ai piedi del podio) con 26”63 ed è primo nei 100 dorso con 57”75. Ottime prestazioni per Lorena Visan che vince i 100 farfalla con 1’03”22 ed è seconda nei 50 farfalla con 29”21 e nei 100 dorso con 1’06”59. In quest’ultima gara terza Nicole Santorelli con 1’08”38. Sui 50 farfalla l’H 2 O Sport brinda anche al terzo posto di Alessia Angelicola che chiude con il crono di 29”28. Per lei arriva l’oro nei 50 stile con 26”72. Luca Angelilli fa la voce grossa suoi 100 rana fermando i cronometri a 1’06”26 e i 50 rana coperti in 30”35. In quest’ultima gara bronzo per Antonio Tucci con 30”82 che conquista la stessa medaglia nei 100 stile con il crono di 54”82. Terzo posto nei 100 farfalla per Lorenzo Aiello (58”82) con alle spalle Domenico Rocco. Emanuele Florio vince i 50 stile con 24”48 ed è secondo nei 50 farfalla con 26”67. Quarto sui 50 stile il compagno Umberto Zitti. Sofia Rossano vince i 100 dorso con 1’04”2, i 200 dorso con 2’21”33, mentre è bterza nei 50 con 29”92. Andrea Gabriele sale sul gradino più alto del podio negli 800 stile libero con il riscontro cronometrico di 8’49”94 e nei 400 stile (4’10”94) mentre Sofia Sciulli conquista l’oro nei 100 misti con 1’15”57. Ilario Menna non ha rivali sui 200 misti chiusi in 2’19”26 ed è secondo sui 1500 con il crono di 17’13”54. Nei 100 stile Alessia Angelicola è terza con 59”.

Gabriele Marchetta si aggiudica i 400 misti completati in 4’55”57 mentre il compagno Niccolò Gabrielli è terzo nei 200 rana chiusi in 2’38”11. Paolo Paolino mette tutti in riga nei 100 misti con 1’05”50.

Staffette – La 4×100 stile libero primo posto con Coco, Florio, Gabriele e Angelilli (crono di 3’28”30). La 4×200 stile è seconda con Menna, Gabriele Angelilli e Florio (7’59”56). La 4×100 mista vince grazie alle prestazioni di Coco, Angelilli, Florio e Gabriele che fermano i cronometri a 3’52”88. La 4×100 mista ragazzi è prima con Jacopo De Lena, Niccolò Gabrielli, Domenico Rocco e Jacopo Marzola (4’15”93).