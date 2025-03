UIL FPL Molise/Esclusione Ingiustificata e Violazione dei Principi di Parità al Congresso FNOPI

La UIL FPL del Molise, unitamente alla Segreteria nazionale della categoria, esprime forte amarezza per quanto verificatosi durante il recente Congresso Nazionale FNOPI (Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche), in cui è stata garantita visibilità esclusivamente a un’unica organizzazione sindacale mediante l’allestimento di uno stand riservato all’interno dell’evento. A prescindere dal fatto che tale spazio sia stato concesso gratuitamente o a pagamento, evidenziamo che alla nostra Organizzazione non è stata fornita alcuna possibilità di partecipazione in condizioni di equità. Questo episodio rappresenta un’esclusione arbitraria e ingiustificabile!

Questo episodio assume particolare gravità considerando l’imminente rinnovo delle RSU, periodo in cui è fondamentale garantire a tutte le singole sindacali rappresentative della professione infermieristica pari accesso e visibilità. Inoltre, la presenza del Ministro della Salute, Orazio Schillaci, che ha potuto intervenire senza alcun contraddittorio, solleva ulteriori preoccupazioni. Sebbene il Ministro abbia sottolineato l’importanza della collaborazione tra tutte le parti coinvolte nel sistema sanitario, la mancanza di un dibattito aperto e inclusivo durante il Congresso ha limitato la possibilità di un confronto costruttivo sulle politiche sanitarie attuali e future.

La FNOPI, in qualità di ente istituzionale, ha il dovere di rappresentare l’intera comunità infermieristica senza discriminazioni. Tuttavia, la presidente Barbara Mangiacavalli ha dimostrato una mancanza di equidistanza, compromettendo il principio di imparzialità che dovrebbe caratterizzare il suo ruolo. Non ci limitiamo a richiedere chiarimenti, ma esigiamo una risposta chiara e inequivocabile dai vertici della Federazione riguardo a queste scelte.

È importante evidenziare che la UIL FPL non ha sottoscritto il Contratto Nazionale della Sanità, ritenendo le risorse economiche proposte insufficienti e prive di modifiche normative significative. Al contrario, la FNOPI sembra sempre più allineata alle richieste della politica anziché sostenere attivamente i professionisti della sanità.

La UIL FPL del Molise, nel suo territorio, continuerà a vigilare e a difendere il pluralismo sindacale, affinché i diritti e la dignità di tutti i professionisti della sanità siano tutelati senza alcuna forma di discriminazione. Non ci piegheremo alle logiche politiche che sviliscano la nostra professione e proseguiremo nella lotta per un contratto che riconosca realmente il valore del nostro lavoro.