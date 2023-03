H2O/Campionati Regionali assoluti Individuali, biancorossi da applausi. Silvaroli, Cavina e Rossano staccano il pass per i tricolori

Continua l’ascesa degli atleti biancorossi dell’H2O Sport che nell’ultimo weekend sono stati protagonisti nei campionati regionali assoluti individuali, manifestazione nella quale sono arrivati ulteriori miglioramenti cronometrici e pass per i campionati italiani grazie all’ottimo lavoro degli allenatori Michele Mucci, Paolo Di Lullo e Giorgio Petrella. Come nel caso, nel settore femminile, di Sofia Silvaroli nei 200 rana (vinti in 2’38”18), Sofia Rossano nei 50 dorso con 29”83 e Sofia Cavina nei 100 dorso con 1’04”18. Quest’ultima non ha avuto rivali anche nei 50 stile (27”06) e nei 50 farfalla chiusi in 29”04. La Silvaroli porta a casa anche il successo nei 50 rana coperti von il record personale di 34”08 mentre Sofia Rossano chiude sul secondo gradino del podio i 50 farfalla (29”42) e sul terzo i 50 stile con 27”38. Fa incetta di medaglie Alessia Angelicola che porta a casa i 100 farfalla (1’05”02), conquista l’argento nei 50 stile (27”29) e il bronzo sui 50 farfalla (29”42). La società biancorossa brinda anche all’affermazione di Sabrina Antenucci sui 100 stile (59”87) e di Chiara Antenucci nei 100 dorso. Per lei arriva anche la terza piazza nei 50 dorso coperti in 31”03. Camilla Stinziani non ha rivali nei 200 misti con un ottimo tempo di 2’21”10 mentre la compagna di squadra Sofia Mancini è seconda sui 50 rana in 34”91. Lo stesso piazzamento lo ottiene anche Sara Saraceni nei 400 stile con 4’55”29. Per Eliana Ricciuti arriva un tris di medaglie con due argenti nei 50 dorso (30”81) e 200 dorso (2’25”66) e un bronzo centrato nei 100 dorso con 1’07”27. Applausi a scena aperta per Cecilia Allegretti, atleta che ha già conquistato il pass per gli italiani nei 50 e 100 farfalla che è seconda nei 100 stile con 1’01”10 e per Sofia Ventrella che centra lo stesso piazzamento nei 100 misti (1’17”26). Per lei ci sono anche due terzi posti nei 200 stile (2’22”55) e nei 400 stile (4’55”56). Sale sul podio anche Giorgia Pia Gabrielli, terza negli 800 stile con 10’47”24 così come Elena Carusi sui 200 rana (2’51”87). Infine Irene Tufilli non ha rivali nei 100 misti coperti in 1’17”12.

Nel settore maschile brilla Andrea Gabriele che porta a casa due ori negli 800 stile libero con 8’42”23 e nei 1500 completati con il riscontro cronometrico di 16’29”82. Grandi cose riescono a farle anche Luca Angelilli e Antonio Tucci. Il primo si mette al collo tre ori nei 50 rana (28”91), nei 100 rana (1’02”85) e nei 100 misti chiusi in 57”29 mentre il secondo è leader nei 200 rana con 2’35”67. Gabriele De Gregorio chiude davanti a tutti i 400 misti con il nuovo record personale di 4’42”50. Bene si è comportato anche Emanuele Florio, secondo nei 50 stile (24”36) e nei 50 delfino coperti in 26”82. Lo stesso piazzamento lo ottengono i biancorossi Jordan Coco nei 50 (27’’81) e 100 (59’’05) dorso e Jacopo Basile nei 200 dorso con 2’09”02. Per quest’ultimo arriva anche il bronzo nei 100 dorso con il crono di 1’00”02. Fa ottime cose anche Francesco Stinziani, abile a conquistare l’argento nei 200 farfalla (2’13”04) in una gara che ha visto ai piedi del podio il compagno di squadra Matteo Salotto, mentre Niccolò Gabrielli conquista un bel bronzo nei 200 rana coperti in 2’50”44.

Questo il commento del Presidente Tucci: ”Siamo molto soddisfatti dei nostri ragazzi che si sono fatti trovare pronti anche in questa occasione in una stagione invernale molto impegnativa e che ci ha visto primeggiare in due meeting nazionali :il 12° meeting Emmedue e la XXIV Coppa città del Vasto e arrivare secondi a Pescara nel Trofeo Le Naiadi. Sono risultati di spessore che testimoniano il grande lavoro della società, forse una delle poche realtà in Italia che ha in organico ben 8 tecnici con la qualifica federale di allenatore capo.“