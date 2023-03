Lungo la Strada Statale 85, in mattinata si sono scontrati un tir e un’utilitaria, al chilometro 33+300 della SS 85 in territorio di Monteroduni (IS).

Ferito il conducente della utilitaria, una Toyota che è stato soccorso dai sanitari del 118. Sul luogo dell’incidente anche i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Isernia, i Carabinieri e personale Anas.

Tra le cause del sinistro ci potrebbe essere l’asfalto reso viscido dal forte temporale e grandine caduti in mattinata.