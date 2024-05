Equitazione/ Oggi lo stage di preparazione per i molisani che andranno alle Ponyadi di Arezzo

Lunedì 13 maggio alle 16, presso Cassandra Equitazione a Campodipietra (Cb), i giovani cavalieri molisani saranno impegnati in uno stage con Sonia Palomba, istruttrice di discipline ludiche, per prepararsi alle Ponyadi di Arezzo, appuntamento che conta ogni anno 1000 partenti tra tutte le discipline equestri olimpiche e non olimpiche.

I binomi, composti dai piccoli di età compresa tra 5 e 13 anni e i loro pony, provenienti da Scuderie del Sole, Ippoform Jumping Team e Cassandra Equitazione, rappresenteranno la nostra regione al grande evento federale che si terrà in Toscana dal 24 al 27 luglio prossimi.

Qui i binomi:

Ippoform Jumping Team

-Maia Renzi su Luna

-Giulia Gloria su Fiorellina

Cassandra Equitazione

-Sofia De Nigris su Aura

-Francesca Cornacchione su Snowbalu

Scuderia del Sole

-Nicole Gentile (pony da definire)

-Gaia Ferri (pony da definire)

-Eleonora Acanfora (pony da definire)