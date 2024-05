Campobasso/ De Benedittis: “Sarà un Comune a portata di mamma”

“Auguri di cuore a tutte le mamme, colonne portanti della nostra società e delle nostre famiglie.

Ma gli auguri ovviamente non bastano, c’è bisogno di politiche intelligenti e azioni concrete, perché è oggettivamente difficile oggi, per una donna, coniugare vita privata e aspirazioni professionali. Per questo credo che l’amministrazione comunale, nel limite delle sue facoltà, dovrà fare di tutto affinché Campobasso diventi una città a misura di mamma”.

Così in una nota il candidato sindaco del centrodestra Aldo De Benedittis

“Attiveremo – spiega – uno sportello reale e virtuale “SOS Mamma”, con lo scopo di fornire attività di supporto e informazioni su tutti i servizi e presenti nel Capoluogo, comprese le iniziative che la stessa amministrazione andrà ad intraprendere. Una sorta di piattaforma che fornirà contenuti utili e diventerà un punto di riferimento essenziale per tutte le madri, al di là della loro età ed occupazione”.

“Lavoreremo – aggiunge De Benedittis, in generale a un nuovo welfare attraverso tutti gli strumenti e le risorse a disposizione, con noi il Comune sarà un vero alleato delle donne”.