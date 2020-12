Cus Training Camp, l’iniziativa per mantenersi in forma ai tempi del Covid

In un momento di particolare difficoltà a causa della pandemia da Covid 19, il Cus Molise non si ferma. E’ nato infatti il Cus Training Camp. Un’iniziativa lodevole che permette a tutti quelli che vogliono partecipare (esclusivamente su prenotazione) di svolgere diversi tipi di allenamento per tre giorni la settimana. Lunedì, mercoledì e venerdì nelle seguenti fasce orarie: (11-12; 13,30-14,30 e 17-18) con i partecipanti divisi per gruppi e nel pieno rispetto delle regole anti contagio, è possibile svolgere functional training, circuiti cardio muscolari ad alto consumo calorico e power and force (che cura maggiormente l’aspetto muscolare). I partecipanti saranno seguiti dagli istruttori qualificati del Cus Molise, Valeria Gualtieri, Andrea Marra, Abdessamad Soufi e Maurizio Lofano e avranno la possibilità di mantenersi sempre in forma con un’attività mirata. Le lezioni si svolgono nell’area antistante il Palaunimol dove è possibile, in caso di maltempo, usufruire di uno spazio al coperto.

“Abbiamo pensato che in un momento come questo potesse essere importante offrire un servizio per chi vuole mantenersi in forma – spiegano i quattro istruttori del Cus Molise – la possibilità di svolgere questi allenamenti è anche un’importante occasione di confronto fra tutti, istruttori e partecipanti e un motivo per distogliere l’attenzione dalla questione pandemia. Abbiamo ovviamente pensato a tutto e lavoriamo in assoluta sicurezza perché in questo particolare momento la salute viene prima di tutto”.