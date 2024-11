Cus Molise, soddisfazioni su più fronti negli sport da combattimento

Arrivano belle soddisfazioni per il Cus Molise negli sport da combattimento. Simone Barbato ( nella foto) ha esordito nel pugilato professionistico a Francoforte. Nella categoria -67 chilogrammi, il confronto si è svolto sulle quattro riprese da tre minuti ciascuna. Accompagnato dal manager Gianluca Di Florio e dal maestro Astorri, in avvio di combattimento preferisce utilizzare colpi lunghi e rimanere a distanza. Una tattica che premia il cussino bravo a tenere in pugno l’incontro e a chiuderlo in proprio favore nella terza ripresa anche grazie ai consigli giunti dall’angolo e a due ganci ai fianchi.

Il quarto round è una semplice formalità per Barbato che continua a comandare il confronto non lasciando spazio al suo avversario. Archiviato positivamente il primo confronto tra i grandi, Barbato è pronto a proseguire sulla strada intrapresa sotto lo sguardo attento del maestro Astorri. Sul fronte della Kickboxing c’è tanto da dire, iniziamo dal campionato regionale svolto al Palatorrino di Roma dove è stato impegnato Manuel Papa che ha combattuto sia nella disciplina del light contact che nella Kick Light, categoria -63 chilogrammi nelle cinture blu marroni e nere.

Il cussino inizia dalla semifinale di Light Contact, match duro avversario difficile, ma il molisano ci ha creduto fino all’ultimo secondo riuscendo a ribaltare il match per una scorrettezza dell’avversario. In finale tutta un’altra storia: vittoria super meritata, incontro a senso unico e meritatissimo primo posto finale per lui. Su fronte della Kick light Papa si deve arrendere direttamente in finale, poco lucido, poca inventiva nel recuperare, onore all’avversario. Torna a casa con un oro e un argento che gli fanno onore.

Archiviato il weekend di gare l’obiettivo è ora rivolto in Grecia dove il coach Mattia Amatuzio in qualità di atleta titolare della nazionale italiana di full contact sarà impegnato nei prossimi giorni nella Wako European Championship nella disciplina Full Contact – 71 chilogrammi per portare in alto i colori dell’Italia e del Cus Molise con grande orgoglio.