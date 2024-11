H2O Sport, esordio stagionale da applausi: Visan stacca il pass per i Criteria Nazionali

Applausi a scena aperta per la prima uscita stagionale della squadra agonistica dell’H2O Sport. La società del presidente Tucci si è messa in evidenza con i suoi atleti conquistando risultati di rilievo e tanti record personali. La copertina la merita sicuramente Lorena Visan che vince e stacca il pass per i Criteria Nazionali Giovanili in programma nel mese di aprile nei 100 farfalla con il tempo di 1’03’’63. L’atleta biancorossa vince anche i 50 farfalla con il crono di 29’’26, è seconda nei 50 dorso chiusi in 30’’41 e terza nei 100 con il crono di 1’06’’75. Comincia alla grande la stagione di Sofia Silvaroli che non ha rivali nei 50 rana completati in 34”36 e nei 100 rana (1’12”77). Per lei arrivano anche un argento nei 200 misti (2’29”61) e un bronzo nei 100 misti con il riscontro di 1’09”04. Sofia Cavina è prima nei 50 stile libero (27’’82) e seconda nei 50 farfalla (29’’26). Per lei arriva anche una terza piazza nei 100 stile libero con il tempo di 1’01’’64. Medaglie d’argento per Sofia Rossano nei 100 stile libero (1’01’’31), nei 100 misti in con il tempo di 1’08’’85 e nei 100 dorso con il riscontro cronometrico di 1’05’’92. Fa grandi cose anche Nicole Santorelli seconda nei 200 dorso chiusi in 2’28’’97 e terza nei 50 farfalla con il tempo di 30’’66. Terzo gradino del podio centrato da Cecilia Allegretti nei 200 stile libero con il tempo di 2’20’’39.

Soddisfazioni arrivano anche dal settore maschile: Luca Angelilli è il re della rana con successo nei 50 (29’’26) e 100 (1’04’’43). Gradino più alto del podio anche nei 100 misti (58’’15) e argento nei 100 stile libero con il tempo di 53’’07. Emanuele Florio non ha rivali nei 100 stile libero (52’’66) e si piazza secondo nei 50 farfalla (26’’38) e nei 100 misti chiusi in 59’’99. Doppia medaglia d’oro per Andrea Gabriele nei 200 (1’56’’60) e 800 (8’44’’51) stile libero alle quali si aggiunge il terzo posto nei 100 stile libero (53’’23). Ilario Menna vince i 200 rana (2’28’’03) sfiorando di un soffio la qualificazione per i Criteria Nazionali ed è terzo nei 200 stile libero con il crono di 2’02’’17. Vittoria per Jordan Coco nei 100 dorso (57’’96) e seconda piazza sui 400 stile libero (4’20’’64), 50 (26’’72) e 200 (2’12’’31) dorso. Applausi e consensi per Umberto Zitti primo nei 50 stile libero chiusi con il personale di 25’’41.Gabriele Marchetta è argento nei 200 misti coperti in 2’21’’54, così come Jacopo De Lena secondo nei 100 dorso con il personale di 1’02’’85. Antonio Pisaturo e Antonio Tucci entrambi al terzo posto rispettivamente nei 200 dorso (1’03’’13) il primo, nei 400 stile libero (4’23’’87) e nei 200 rana (2’30’’86) il secondo. Stesso piazzamento per Paolo Paolino nei 100 rana completati in 1’11’’77.