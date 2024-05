CNU 2024/ Tennis, Vittorio Berzo ed Antonio Vernò sul podio nel doppio

Vittorio Berzo ed Antonio Vernò. Nomi che, sul versante del Cus Molise, resteranno a lungo nella mente in questa settantasettesima edizione dei Campionati nazionali universitari griffati Molise 2024.

In coppia i due – ieri – hanno centrato la medaglia di bronzo nel torneo di doppio maschile.

Classificato federamente 2.8, Vittorio Berzo è uno studente universitario modello. Già laureato in Medicina, ora sta prendendo una seconda laurea, quella in Scienze motorie.

«Cos’è necessario per conciliare studio e sport? Tanta passione e voglia di sacrificarsi, oltre che il cuore. Del resto, lo sport insegna a sacrificarsi».

Amante della terra battuta, Berzo però non ama la modalità ‘rematore’. «Mi piace accorciare gli scambi e poter andare all’attacco», spiega.

«Sto vivendo una settimana magica – confida – e le sensazioni sono davvero buone. Questi sono i miei primi Cnu e, inizialmente, avvertivo un po’ di tensione. Il fatto di potermi disimpegnare nel doppio con Vittorio, però, ha sciolto la tensione e mi ha consentito di esprimere un buon tennis».

Al primo anno del corso di laurea in Scienze motorie, per Vernò conciliare studio e tennis «è sintesi di tanti aspetti, in primis sacrifici e volontà».