Calcio Serie D/ Il campionato potrebbe riprendere il 17 maggio?

Per la ripresa del campionato di serie D una speranza arriva dal ministro dello sport Spadafora,che ha detto che si potrebbe cominciare ad allenarsi il 4 maggio per essere in campo il giorno 17 maggio.

Ma , ha continuato il Ministro, tutto ruota attorno alle assicurazioni sanitarie e poi bisogna vedere come procedera’ il contagio del virus nel mese di Aprile.

Quindi, massima cautela per non mettere a rischio la salute dei giocatori, speriamo, ha concluso Spadafora , che il torneo possa ripartire ma alla base di tutto c’e’ la salute degli atleti e di tutti coloro che gravitano nel mondo del calcio.

Arnaldo Angiolillo