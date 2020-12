Calcio serie D/ Campobasso- Vastogirardi 3-2

Campobasso

Piga, Fabriani, Vanzan, Brenci, Menna, Dalmazzi, Tenkorang, Candellori, Cogliati, Esposito, Di Domenicantonio. All Cudini.

Vastogirardi

Guerra, Guglielmi, Pacciardi, Mele, Ruggieri, Raucci, Minichillo, Pesce, Merkaj, Guida, Saladino. All Prosperi.

Arbitro Leone di Barletta. Marcatori 48′ Guida, 63′ Esposito , 78′ Tenkorang, 80′ Esposito, 93′ Canniale.

Vince , il Campobasso Il derby contro il Vastogirardi , una vittoria sofferta la squadra di Prosperi , gioca un ottima gara e dimostra che la classifica non è bugiarda. La partita, comincia con un rigore reclamato dagli ospiti per un presunto fallo di piga su Merkaj , ma il direttore di gara fa proseguire per lui e’ tutto regolare. Al 25′, tiro di Cogliati ma la sfera termina fuori, al 35′ sono gli altomolisani a farsi pericolosi ma Piga sventa la minaccia. Finisce, cosi, il primo tempo con le due compagini che vanno al riposo sullo0-0.

Nel secondo tempo, gli ospiti al 48′ passano in vantaggio con Guida che batte Piga con un bel tiro è 1-0 per il Vastogirardi.I rossoblu, oggi in maglia arancione accusano il colpo e reagiscono , al 63′ fallo di Pesce su Esposito e l’arbitro assegna il calcio di rigore, si incarica della battuta Esposito che segna 1-1. Al 78′ , azione dei lupi, colpo di testa di Tenkorang che batte Guerra , è il 2-1 per i lupi. Al 80′, Esposito fa partire un pallonetto che batte il portiere avversario è il 3-1 per i rossoblu’ , grandissimo goal di Esposito.La gara, sembra finita ma ci pensa Canniale, entrato al 82′ al posto di Guglielmi a segnare il 3-2 in favore dei rossoblu. Finisce, la partita con la vittoria dei lupi. Voglio cogliere l’occasione per fare gli auguri di Buon Natale e felice Anno Nuovo a tutti gli sportivi , il campionato di serie D riprenderà il 6 Gennaio.

Arnaldo Angiolillo