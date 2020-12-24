Auguri di buone feste dal gruppo Terminus – consulenza, formazione e informazione

IL GRUPPO TERMINUS AUGURA BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO A TUTTI COLORO CHE SEGUONO LE SUE ATTIVITA’ E GLI HANNO PERMESSO DI DIVENTARE UNA REALTA’ DI RILIEVO, IN CONTINUA CRESCITA, NEL MONDO DELLA CONSULENZA AZIENDALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL’INFORMAZIONE , ANCHE IN QUESTO PARTICOLARE ANNO SEGNATO DALLA PANDEMIA.
CERTI CHE NEL CORSO DEL 2021, GRAZIE AL VOSTRO SUPPORTO, SAREMO IN GRADO DI OFFRIRE ANCORA DI PIU’ SERVIZI UTILI AI CITTADINI, AI PICCOLI IMPRENDITORIE E ALLA COLLETTIVITA’ TUTTA AUGURIAMO UN SERENO NATALE ED UN FELICE E PROFICUO ANNO NUOVO.
GRAZIE E BUONE FESTE!
Gruppo Terminus:
Terminus Formazione
Terminus Servizi e consulenza
Terminus Vino e territorio
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