Calcio/ Cavese- Campobasso 2-5

Cavese

Barone, Cinque, Megna, Magri, Tropea, Fraraccio, Zenalay, Konate, Sette, chiarella, Di Piazza. All Di Napoli.

Campobasso

Esposito, Bonacchi, Gonzalez, Pontillo, Rasi, Parisi, Maldonado ,Abonckelet, Di Nardo, Grandis, Lombari. All Piccirilli.

Arbitro. Migliorini di Verona. Marcatori. al 3′ Di Nardo, al 10′ Lombari, al 45′ Di Piazza, al 48′ Zanelay, al 53′ Maldonado, al 57′ Parisi e al 75′ Maldonado.

Rizzetta, ha venduto le quote dell’ Ascoli adesso ha solo quelle del Campobasso. Al 3′ segna Di Nardo è 1-0 per i rossoblù; al 10′ raddoppia Lombari per gli ospiti 2-0 . Al 45′ accorcia le distanze Di Piazza . Finisce cosi, il primo tempo sul 2-1 per gli ospiti.

Nel secondo tempo al 48′ segna Zanelay: è il 2-2. Al 53′ Maldonado realizza il 3-2 e al 57′ ci pensa Parisi a siglare il 4-2. Al 75′ , punizione per i rossoblù e Maldonado batte Barone per il 5-2 in favore dei molisani. Finisce cosi, la partita con una goleada dei rossoblù che vedono vicina la finale perché il 6 giugno a Campobasso sarà difficile per i campani superare il Campobasso per 3-0.

Arnaldo Angiolillo