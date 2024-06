Sport/ Cus Molise Kick Boxing, Amatuzio sul tetto d’Italia

Cus Molise protagonista a Jesolo, sede dei Campionati Italiani assoluti di kick boxing e del Trofeo Italia, competizione alla quale possono prendere parte tutti gli atleti che non hanno staccato il pass per i tricolori. Gli atleti del maestro Astorri si sono fatti apprezzare e rispettare. Nel trofeo Italia sono stati impegnati Yosuf Endurance e Raffaele Cicchese. Nella disciplina della kick light Cicchese ha incontrato sulla strada un avversario più forte ed esperto ed è stato costretto alla resa. E’ andata decisamente meglio a Endurance nella low kick. Il portacolori del Cus Molise mette in mostra tutte le sue qualità e conquista una meritata vittoria che dedica al figlio nato qualche mese fa. Nel campionato italiano di light contact Pukas affronta nel girone all’italiana Alessandro Castelnuovo, Cristian Carassiti e Samuele Mazzarella. Nonostante tre buoni incontri Pukas non riesce ad andare a medaglia, Il portacolori del Cus Molise ha comunque fatto esperienza e dimostrato il suo valore in una competizione di grande livello.

Da qui potrà ripartire per ottenere qualcosa di importante nel prossimo futuro. Applausi a scena aperta per Mattia Amatuzio che conquista il quinto titolo italiano consecutivo contro l’esperto siciliano Simone Congu. Grazie ad una condotta di gara impeccabile Amatuzio mette alle corde l’avversario e sale con grande merito sul tetto d’Italia. Grazie a questo successo l’atleta molisano si conferma tra i migliori a livello italiano nei pesi medi del contatto pieno e potrà raggiungere risultati ancora migliori in futuro puntando su esperienza, qualità del lavoro e passione, la stessa che nel tempo lo ha portato a grandi risultati. ”E’ stata una grande vittoria – ha commentato il maestro Astorri – che ripaga dei sacrifici fatti nel tempo e del duro lavoro svolto in palestra – auguriamo al nostro atleta di continuare ad ottenere risultati di rilevo sia in Italia che all’estero, dove è a grandi livelli”.