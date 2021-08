Calcio a cinque/ Nuovo acquisto in casa Chaminade: Christian Passarelli

Figura tra i nuovi acquisti della stagione 2021/2022 della Chaminade Campobasso, in realtà Christian Passarelli torna a indossare la maglia rossoblù. L’esperto centrale molisano, fermo la scorsa stagione per la sospensione dei torni regionali, è pronto a tornare in campo nel campionato di Serie B. Passarelli, classe 1984, è l’uomo di esperinza che la Chaminade cercava da integrare in un gruppo giovane.

Le prime dichiarazioni di Chrustian Passarelli: “Conosco molti compagni di squadra e sarà un grande piacere tornare a giocare con loro. Spero di poter essere un punto di riferimento anche per i più giovani. Non sarà facile ma, compatibilmente con gli impegni lavorativi e personali, sono contento di poter dare il mio contributo per la prossima stagione. Tornare poi in un campionato nazionale da sempre grandi motivazioni”.