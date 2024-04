La “Dimensione Skating” all’European Cup in Portogallo di pattinaggio corsa

La “Dimensione Skating” accompagnata dal suo presidente Jacopo di Cristofaro e dal coach Roberto Simiele approda per la prima volta ad una competizione internazionale la European Cup 19° Terras do Infante di Inline Speed Skating tenutasi nella città di Lagos nel sud del Portogallo.

La manifestazione, della durata di tre giorni, ha visto la partecipazione di tre atlete campobassane: Giordana Paolini nella categoria Youth lady, Francesca di Cristofaro nella categoria cadet lady e Francesca Morcone nella categoria under 13 lady.

Le gare a cui hanno preso parte le nostre atlete sono state la 500 m sprint e la 5000 m ad eliminazione per la Paolini e la di Cristofaro, con risultati che lasciano ben sperare per il futuro, mentre Francesca Morcone ha partecipato alla 3000 m ad eliminazione raggiungendo la finale “B” per la stessa tipologia di gara e la 100 m sprint su strada.

Poter vivere queste intense giornate di sport in un contesto internazionale di oltre 600 atleti provenienti da tutto il mondo, Colombia, Venezuela, USA, India e tutta Europa è stato un forte momento di crescita per lo staff della società e per le atlete che sono rientrate cariche e motivate per proseguire il loro percorso agonistico/sportivo.

La Dimensione Skating porta avanti, così, il suo progetto di promozione e sviluppo di questo bellissimo sport, il pattinaggio corsa, augurandosi di coinvolgere sempre più altri ragazzi e ragazze.