Campobasso/ Terminati i lavori di rifacimento del manto stradale nelle vie del centro

Sono stati al centro di discussioni per i disagi apportati al traffico campobassano in orari di punta: sono intanto terminati i lavori di rifacimento dell’incrocio tra corso Vittorio Emanuele II e via Pietrunti dove è stata rimossa e sostituita la pavimentazione dell’attraversamento pedonale a raso, prima costituita da betonelle e, quindi, i disagi sono adesso terminati.

“La vecchia pavimentazione, seppur esteticamente più gradevole, nel tempo si è rivelata poco adatta e resistente all’enorme volume di traffico ed all’attrito della torsione delle ruote, in particolare di autobus e mezzi pesanti, che ne compromettevano stabilità e sicurezza– scrive su Facebook l’assessore comunale, Simone Cretella. Necessario, quindi, dopo alcuni interventi di rifacimento e riparazione risultati nel tempo comunque non risolutivi, procedere alla rimozione delle betonelle ed al completo rifacimento del manto stradale in asfalto che, nei prossimi giorni, sarà opportunamente completato con la necessaria segnaletica orizzontale a beneficio dei pedoni”.