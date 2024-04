Cronaca nazionale/ S’immerge in acqua con il fidanzato, donna 36enne muore annegata

Tragedia del mare in Emilia Romagna.

E accaduto a Rimini, dove una donna di 37 anni di Taranto, ma residente nel Milanese, è annegata in mare davanti alla spiaggia di Miramare.

Come hanno ricostruito finora la Capitaneria di Porto e la polizia, la vittima si trovava in spiaggia insieme al fidanzato.

I due, da quanto si apprende, si sarebbero immersi in acqua e, per cause ancora da chiarire, la donna è scomparsa tra le onde, e non è più riemersa.

Sul posto sono arrivati gli uomini della Capitaneria di Porto e il personale sanitario del 118. I soccorritori hanno cercato di rianimarla, anche attraverso l’utilizzo di un defibrillatore. Ma tutti i tentativi si sono rivelati purtroppo vani.

Foto di repertorio