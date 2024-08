Lutto/ E’ morto Alain Delon

E’ stato icona di bellezza a bravura a livello mondiale. Il mondo del cinema dice addio a Alain Delon, uno dei più grandi attori francesi di tutti i tempi, morto all’età di 88 anni. La notizia è stata comunicata dai suoi figli, che hanno dichiarato che Delon si è spento serenamente nella sua casa di Douchy, circondato dalla famiglia. Delon trovò la sua vera vocazione grazie all’incontro con l’attore Jean-Claude Brialy, che lo introdusse nel mondo del cinema. Il suo debutto avvenne nel 1957 con il film “Godot” di Yves Allégret, e da quel momento la sua carriera decollò rapidamente.

Il 1960 segna l’inizio della sua ascesa verso la fama internazionale con il film “Delitto in pieno sole” di René Clément, tratto da un romanzo di Patricia Highsmith. Ha lavorato con registi di fama internazionale come Luchino Visconti, Michelangelo Antonioni e Jean-Luc Godard, interpretando ruoli che hanno lasciato un’impronta indelebile nel cinema. Tra questi, spicca il personaggio di Rocco in “Rocco e i suoi fratelli” di Visconti, un ruolo che ha contribuito a definire la sua immagine di attore intenso e carismatico.

Nel 1963, Delon raggiunse l’apice della sua carriera con “Il Gattopardo”, dove interpretò il Principe Tancredi, un ruolo che gli valse una candidatura ai Golden Globe. Nel 1985, la sua interpretazione in “Notre histoire” gli fece guadagnare il prestigioso Premio César come miglior attore, consolidando il suo status di leggenda del cinema.