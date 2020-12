Editoria/ nelle librerie “Il gioco della sabbia” di Angelo Malinconico e Nicola Malorni

Esce oggi in tutte le librerie ‘Il gioco della sabbia. La ricerca infinibile’ scritto dagli psicologi analisti Angelo Malinconico e Nicola Malorni, pubblicato dalla Casa Editrice Astrolabio. Il libro – Attraverso il gioco della sabbia l’adulto o il bambino in analisi costruisce una narrazione, un dialogo guidato e mediato dalla corporeità che, come avviene in una conversazione verbale, si articola attraverso pause o, al contrario, sequenze veloci, capaci di suscitare un ritmo armonioso tra mente e corpo, tra mani che costruiscono e pensiero, tra emozioni e oggetti che vengono disposti nello spazio del vassoio, tra presente e passato. Angelo Malinconico e Nicola Malorni presentano le potenzialità cliniche del gioco della sabbia (sandplay analysis), ripercorrendone la storia, i nodi teorici e le applicazioni nelle istituzioni.

Gli autori – Angelo Malinconico è psichiatra, criminologo, psicologo analista. Formatore e supervisore di operatori dei dipartimenti di Salute mentale e di comunità terapeutiche, è direttore dei servizi per la Salute mentale in Basso Molise e membro della direzione della Rivista di Psicologia Analitica.

Nicola Malorni, psicoterapeuta, psicologo, già presidente dell’Ordine degli psicologi del Molise, è presidente della cooperativa sociale Kairos, impegnata in interventi di promozione dell’inserimento socio-lavorativo di categorie fragili. La Casa Editrice Astrolabio-Ubaldini – Casa editrice romana fondata nel 1944 da Mario Ubaldini, caratterizzata fin dalla nascita da due direttrici portanti, la psicologia del profondo e le filosofie e religioni dell’Estremo Oriente. Nel 2006 ha inaugurato la collana di studi musicali Adagio