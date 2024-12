Anya Taylor-Joy protagonista del thriller Lucky per Apple TV+

(Adnkronos) – Apple TV+ amplia la sua offerta di serie originali con "Lucky", un nuovo thriller con protagonista Anya Taylor-Joy ("La regina degli scacchi", "The Menu", "Furiosa: A Mad Max Saga"), che sarà anche produttrice esecutiva. La serie è basata sull'omonimo romanzo bestseller del New York Times e selezione di Reese's Book Club, scritto da Marissa Stapley. In "Lucky", Taylor-Joy interpreta una giovane donna che ha abbandonato la vita criminale in cui è cresciuta, ma che ora deve tornare al suo lato oscuro per un ultimo tentativo di fuga dal passato. "Reese's Book Club è nato con l'obiettivo di approfondire le connessioni: con le storie, con i narratori e con la comunità che stiamo costruendo", ha dichiarato Reese Witherspoon. "È incredibilmente gratificante poter amplificare queste storie incentrate sulle donne e i loro autori, vedere la nostra comunità connettersi con loro e poi vederle prendere vita sullo schermo. Non potremmo essere più entusiasti di collaborare con Apple TV+ e l'incomparabile Anya Taylor-Joy, oltre al nostro brillante creatore Jonathan Tropper e alla sua meravigliosa co-showrunner Cassie Pappas, per portare questa avvincente serie – basata sul fantastico romanzo di Marissa Stapley – al pubblico di tutto il mondo". Prodotta da Apple Studios, "Lucky" sarà scritta e prodotta da Jonathan Tropper ("Your Friends & Neighbors", "See", "The Adam Project") e Cassie Pappas ("Silo", "Griselda"). Reese Witherspoon e Lauren Neustadter saranno produttrici esecutive per Hello Sunshine, parte di Candle Media. Anya Taylor-Joy sarà produttrice esecutiva tramite la sua casa di produzione, LadyKiller. "Lucky" rappresenta l'ultima collaborazione tra Apple TV+ e Hello Sunshine, che si aggiunge a una serie di progetti che include la serie vincitrice di un Emmy Award "The Morning Show", la serie di successo "The Last Thing He Told Me" e "Surface". Apple ha inoltre recentemente collaborato con Taylor-Joy per il film originale Apple "The Gorge". —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)