Al via la quinta edizione di Tintilia Noir – Rassegna letteraria dedicata al Giallo e al Noir, ideata e diretta da Mirko Addesa

E’ stata presentata nel Palazzo Gi a Campobasso, la quinta edizione di TINTILIA NOR – Rassegna letteraria dedicata al Giallo e al Noir, ideata e diretta da Mirko Addesa. Le scrittrici Sara Bilotti e Patrizia Rinaldi (lunedì 30 settembre), Bruno Morchio (lunedì 7 ottobre), Francois Morlupi (venerdì 11 ottobre) e Giovanni Mancinone (venerdì 18 ottobre) saranno al centro della kermesse di scena, con cadenza settimanale, nell’auditorium del Palazzo GIL in Via Milano.

“Un impegno – ha dichiarato la presidente della Fondazione Molise Cultura Antonella Presutti – che abbiamo voluto onorare con Mirko Addesa, in veste di ideatore e direttore della rassegna (dopo un anno di pausa), per dare risalto non solo alla qualità della sua proposta ma anche a quel discorso umano che credo, storicamente, debba ritornare al centro delle relazioni tra le persone. Festeggiamo dunque la quinta edizione che è molto attesa dal pubblico, convinti che la formula che vede importanti autori nazionali confrontarsi con interlocutori regionali, obiettivo che da tempo come Fondazione ci siamo prefissi, riesca a farlo con gusto e con grande misura, destando interesse sempre più crescente.”

L’ingresso agli incontri è gratuito fino a esaurimento dei posti.