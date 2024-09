Agosto boom per il Parco Archeologico di Sepino: ottimo segnale per il Parco e per la fruizione culturale del Molise

Agosto boom per il Parco Archeologico di Sepino: il sito molisano, infatti, ha fatto registrare ben 5717 ingressi in un solo mese, numero più che triplicato se si considera che nel 2023 il numero stimato di visitatori al Pars è stato di 1642 persone. La bellezza del sito, le mostre temporanee e i tantissimi eventi culturali in programma, hanno dato ulteriore spinta al raggiungimento di questo importante risultato. Un incremento considerevole che porta il Parco Archeologico di Sepino a +3,48% rispetto ad agosto 2023 e che va ad impreziosire il dato generale: “Da gennaio 2024, data dell’introduzione del biglietto di ingresso – ha aggiunto il Direttore del Parco Archeologico di Sepino e della Direzione Regionale Musei del Molise, Enrico Rinaldi – abbiamo superato quota 20mila visitatori con oltre 100mila euro di incassi.

Si tratta, è bene ribadirlo, di dati ufficiali che possiamo certificare proprio tramite i nostri dati di rilevazione visitatori e monitoraggio e grazie all’introduzione del ticket di ingresso”. Un incremento importante se si considera che, rispetto al 2023, gli introiti sono quasi dieci volte superiori ai precedenti. Un dato che fa riflettere e che, ancora una volta, premia la scelta strategica di introduzione del biglietto di ingresso al Pars: “I ricavi – ha aggiunto Rinaldi – verranno investiti per la tutela, la manutenzione e la salvaguardia dell’area archeologica, nelle attività di scavo e di comunicazione e promozione del Parco.

Proprio in quest’ottica va rimarcato che ci siamo dotati da maggio delle pagine social ufficiali del Parco Archeologico di Sepino al fine di facilitare la conoscenza e la fruizione del sito”. Proprio da una iniziativa di comunicazione è nata l’idea di promuovere al meglio la Fidelity Card, utile per dare a residenti e non la possibilità di vivere 365 giorni all’anno uno dei luoghi più belli della regione: un invito rivolto a chi vive il territorio ma anche ai tantissimi molisani sparsi in ogni angolo della Terra che intendono supportare il Molise e, in particolare, un luogo simbolo della cultura molisana. Ad oggi sono oltre 150 le Fidelity Card attivate”.