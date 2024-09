Non solo Maria Rosaria Boccia, quando i cani hanno rubato la scena a intervistati e giornalisti

(Adnkronos) – Durante l'intervista a Maria Rosaria Boccia, molti utenti hanno notato un cane abbaiare in sottofondo e si sono chiesti di chi fosse, come si chiamasse, perché fosse lì. Insomma, l'amico a quattro zampe – pur non apparendo in video – ha rubato un po' la scena all'intervistata. Sicuramente, però, non è la prima volta che un cagnolino fa questo effetto: da Enrico Mentana fino al presidente irlandese, ecco alcune delle scene più memorabili. Una giornalista russa è all'esterno, in diretta, quando un golden retriever arriva, salta, le ruba il microfono e lo porta via. Un altro caso famoso di qualche anno fa, sempre in Russia. Mentre sta conducendo il telegiornale una giornalista viene sorpresa da un labrador nero che spunta sotto la scrivania, scondinzola e poi si tira su e mette il muso sul tavolo. Enrico Mentana ha svelato che ogni tanto gli capita di portare con i cagnolini con nsè a lavoro: eccolo pronto per la conduzione del tg con tanto di guinzaglio in mano. C'è chi però il cane l'ha messo direttame in grembo durante la conduzione del telegiornale. E' successo negli Stati Uniti: quando Pancho, il cagnolino del produttore Frank Espinoza non voleva scendere dalle gambe della giornalista, Sofía Ojeda ha proseguito il suo lavoro senza battere ciglio, informando gli spettatori su NBCHouston. In Brasile aspettavano la sfilata delle ragazze che concorrevano al titolo di Miss São Mateus do Sul, un concorso di bellezza, e invece sulla passerella è apparso un cane, accolto da risa e applausi. Notissima l'intervista concessa dal presidente d'Irlanda Michael D. Higgins all'emittente RTÉ. Mentre parla alle telecamere, Higgins accarezza con calma il cucciolo che gli fa le feste.

—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)