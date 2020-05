Vincenzo Musacchio consulente per il governo tedesco a Bruxelles

Dopo alcune pubblicazioni sulle mafie nei giornali tedeschi, Vincenzo Musacchio è stato contattato da un consulente del Governo di Berlino che si occupa di strategie di lotta alla criminalità organizzata a Bruxelles e gli è stato chiesto di partecipare ad un comitato scientifico proprio in qualità di esperto sul tema delle strategie di contrasto alla criminalità organizzata in campo economico.

La commissione studierà i nuovi strumenti di contrasto per fermare l’assalto delle mafie ai finanziamenti europei post coronavirus che peraltro Musacchio ha approfondito in un recente articolo pubblicato in Germania. Il giurista molisano accetterà l’incarico nei prossimi giorni e ha dichiarato di sentirsi gratificato che qualcuno abbia potuto pensare al suo nome e al suo contributo.

Musacchio – che ricordiamo collaborò con Antonino Caponnetto negli ultimi anni della sua vita in vari progetti di educazione alla legalità nelle scuole italiane – si è già confrontato con i colleghi tedeschi trovandosi in sintonia su molti aspetti, uno in particolare: un 416 bis in tutti gli Stati membri.

” Il progetto sarà finanziato da fondi europei e – aggiunge Musacchio – coinvolgerà altri esperti anche in Italia. Per me è l’ennesimo riconoscimento che arriva da un Paese estero”.