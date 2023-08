Casa di Riposo Villa Belvedere: Bando di concorso per 2 OSS

La Casa di Riposo per anziani “Villa Belvedere” di Crocetta del Montello, in provincia di Treviso ha indetto un bando di concorso per la copertura a tempo indeterminato e pieno di due posti di lavoro – area assistenziale e sanitaria, area “Operatori Esperti” del CCNL Funzioni Locali. Le candidature devono essere presentate entro il 6 settembre 2023.

Requisiti:

cittadinanza di uno degli Stati dell’Unione Europea, alle condizioni, per i non italiani, date dall’art. 3 del D.P.C.M. 07/02/1994, n° 174;

essere familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea (senza avere la cittadinanza di uno Stato membro) e titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; oppure essere cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno CE per soggiorni di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato/a o dello status di protezione sussidiaria;

aver compiuto 18 anni;

godimento di diritti civili e politici;

non aver subito condanne per uno dei reati che comportino la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, salvo l’avvenuta riabilitazione;

non essere stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti da un impiego statale;

aver ottemperato agli obblighi di leva o alle disposizioni di legge sul reclutamento;

idoneità fisica all’impiego;

attestato di qualifica professionale di Operatore addetto all’assistenza O.A.A. o di Operatore Tecnico addetto all’assistenza O.T.A.A. o di Operatore Socio Sanitario – OSS rilasciato da un istituto professionale di Stato o di una scuola di formazione riconosciuta, conseguito a seguito di corso biennale pari almeno a 1.000 ore; sono ammessi i titoli equipollenti formati in altre regioni diverse dal Veneto, purché la durata del corso non sia inferiore a 1.000 ore, da certificare.

Si segnala che un posto è riservato prioritariamente a favore dei volontari delle Forze Armate

BANDO E CANDIDATURA