USA/ Cerca di rapire un bambino, fermato dai compagni di scuola

Voleva compiere un gesto orribile, ma è stato fermato da un gruppo di ragazzini.

Ha cercato di rapire un bambino alla fermata dello scuolabus, ma al rapinatore è andata male.

Un uomo di 30 anni, non aveva fatto i conti con il gruppo di bambini che erano con l’amico.

I compagni di classe, infatti, sono intervenuti in difesa dell’amico in difficoltà, mettendo in salvo il piccolo e sventando il rapimento.

I fatti sono accaduti e Gaithersburg, nel Maryland, a circa 20 miglia a nord di Washington.