Ultimo appuntamento con la 54esima stagione dell’Associazione Amici della Musica Walter De Angelis

La 54esima stagione dell’Associazione Amici della Musica Walter De Angelis si conclude domani, domenica 26 marzo alle ore 18,30 al Teatro Savoia di Campobasso, con il concerto dell’Orchestra Sinfonica Abruzzese, diretta dal Maestro Ernesto Colombo, con il solista Andrea Bacchetti al pianoforte, in un programma che spazierà da Mozart a Rota fino a Prokofiev.

ORCHESTRA SINFONICA ABRUZZESE promanazione dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese, è una delle Istituzioni Concertistico-Orchestrali Italiane riconosciute dallo Stato, ha al suo attivo oltre quarant’anni di attività. Si è esibita per le più prestigiose istituzioni musicali italiane, come l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e il Teatro alla Scala, e in numerose importanti sedi concertistiche di altre regioni (Milano, Roma, Brescia, Napoli, Vicenza, Trieste, Palermo, Catania, Messina, Reggio Calabria, Terni, Ascoli Piceno, Pordenone). È stata diretta da Carlo Zecchi, Gianluigi Gelmetti, Bruno Aprea, Piero Bellugi, Donato Renzetti, Nino Antonellini, Massimo De Bernart, Marco Zuccarini, Marcello Bufalini, Carlo Rizzari, Giampaolo Pretto, Roberto Molinelli, Pietro Borgonovo, Ulrich Windfurh, Alexander Mayer, Carlo Goldstein, Daniel Oren e tanti altri. Riccardo Muti l’ha diretta in un importante concerto commemorativo tenutosi a pochi mesi dal sisma che ha colpito L’Aquila nel 2009. Si sono esibiti con l’Orchestra prestigiosi solisti quali, per citarne alcuni, Vladimir Ashkenazy, Barbara Hendriks, Katia Ricciarelli, Renato Bruson, Placido Domingo, Carmela Remigio, Andrea Bocelli, Ivo Pogorelich, Salvatore Accardo, Uto Ughi, Milan Turcovic, Maurice André, Hermann Baumann, Rudolf Firkusny, Leonid Kogan, Paul Tortelier, L’Orchestra ha inciso per BMG Ariola, Amadeus-Paragon, Arts, Rugginenti, Sonzogno, Bongiovanni, registrazioni per la RAI – Radio Televisione Italiana e numerose prime esecuzioni di compositori contemporanei. Attualmente la direzione artistica è affidata al M° Pellegrino.

ERNESTO COLOMBO inizia gli studi musicali con il maestro Adelio Ballabio e successivamente con il maestro Luigi Fioroni. Si appassiona alla direzione d’orchestra, seguendo un corso all’Accademia Internazionale della Musica di Erba, sotto la guida del maestro Angelo Sormani. Attualmente affianca il maestro Lorenzo Passerini in produzioni liriche e sinfoniche. Collabora con l’Orchestra Giovanile di Lecco e l’Orchestra Sinfonica di Lecco, con la quale dirige sia il repertorio lirico che quello sinfonico. Nel 2008 fonda l’Orchestra di Fiati della Brianza, nella quale ricopre il ruolo di consigliere e percussionista. Con la stessa partecipa a concorsi internazionali quali il Concorso “Flicorno D’Oro” – Riva del Garda (TN) e il Concorso del Friuli Venezia Giulia – Bertiolo (UD), ottenendo eccellenti risultati. Dal 2009 al 2018 dirige la Banda Giovanile “Bruno Bigoni” del Corpo Musicale di Costa Masnaga, presso il quale è anche insegnante di percussioni. Collabora stabilmente come percussionista e timpanista con l’Orchestra Sinfonica Antonio Vivaldi, diretta da Lorenzo Passerini, dove ricopre anche il ruolo di direttore di produzione. Dal 2017 è direttore artistico e direttore musicale del Corpo Musicale di Civate. Collabora anche con: Orchestra dell’Assunta in Vigentino, Orchestra del Teatro San Carlo di Bresso, Orchestra dei Colli Morenici, Corale San Pietro al Monte di Civate, Orchestra di Fiati della Valtellina, Orchestra “Fiati Filarmonici” e Civica Banda musicale di Soncino. Nel febbraio 2020 debutta al Teatro Città di Legnano nella direzione de “L’Elisir d’amore” di Gaetano Donizetti. Nel giugno 2021 dirige un concerto sinfonico dal titlolo “W Verdi!” al Teatro Sociale di Sondrio interpretando alcune tra le più belle sinfonie del compositore di Busseto. Nel 2022 dirige il concerto di Capodanno sempre al Teatro Sociale di Sondrio. Futuri appuntamenti lo vedranno impegnato nella direzione delle opere “La Traviata”, “Il barbiere di Siviglia”, Cenerentola e altre produzioni sinfoniche alla guida dell’Orchestra Antonio Vivaldi e di altre realtà del panorama italiano.

ANDREA BACCHETTI nato nel 1977, ancora giovanissimo ha raccolto i consigli di Karajan, Magaloff, Berio, Horszowski, Siciliani. Debutta a 11 anni a Milano nella Sala Verdi con i Solisti Veneti diretti da C. Scimone. Da allora suona più volte in Festival Internazionali prestigiosi quali, per citarne alcuni,Tolosa (Piano aux Jacobins), Brescia e Bergamo, La Roque d’Anteron (Radio France), Milano (MI.TO), La Coruña (Festival Mozart), Bruxelles (Hulencourt Festival), San Pietroburgo (Palaces Festival), Ravello, Santiago de Compostela (cicle de Piano A. Brage), Varsavia (Beethoven Festival), Parigi (La Serre d’Auteil), Bad Worishofen, Spoleto, Husum, Murten Classics Città del Guatemala (Bravissimo Festival) – e presso prestigiosi centri musicali. In Italia è ospite delle maggiori orchestre ed enti lirici, e di tutte le più importanti associazioni concertistiche. All’estero ha lavorato con numerose orchestre – Lucerne Festival Strings, Camerata Salzburg e Salzburg Chamber Soloists, RTVE Madrid, Sinfónica de Asturia, Oviedo, OSCYL, Valladolid; ORF, Vienna, MDR Lipsia, Kyoto Simphony Orchestra, Sinfonica di Tenerife, SWKO Pforzheim, Filarmonica della Scala, OSI Lugano, Sinfonica del Estado de Mexico, RTL Lubiana, Cappella Istropolitana, Bratislava, Russian Chamber Philarmonic St. Petersburg, Dubrovnik Symphony Orchestra, Philarmonique de Nice et de Cannes, Prague Chamber Orchestra, ORF Vienna, Philarmonie der Nationen, Amburgo, Enesco Philarmonic di Bucarest, e con direttori come Bellugi, Guidarini, Venzago, Luisi, Zedda, Manacorda, Panni, Petitgirard, Burybayev, Pehlivanian, Grazioli, Sanguineti, Toyama, Urbansky, Gullberg Jensen, Nanut, Lü-Ja, Justus Frantz, Baungartner, Valdes, Renes, Goldstein, Bender, Bisanti, Ceccato – solo per citarne alcuni. Incide per Sony Classical e fra la sua ampia discografia sono da ricordare il SACD con le sonate di Cherubini, “The Scarlatti Restored Manuscript” vincitore dell’ICMA 2014 nella categoria “Baroque Instrumental”. Di Bach le “Invenzioni e Sinfonie” (CD del mese, settembre 2009, “BBC Music Magazine”), “The Italian Bach” (CD del mese, maggio 2014, “Record Geijutsu”) e “Keyboard Concertos BWV 1052 – 1058” con l’Orchestra Nazionale della RAI (CD del mese, maggio 2016 “Musica”). Compositori come Vacchi, Boccadoro, Del Corno – fra gli altri – gli hanno dedicato brani.

PROGRAMMA

WOLFGANG AMADEUS MOZART

Concerto per pianoforte e orchestra n. 25 in do maggiore K 503

NINO ROTA

Balli per piccola orchestra

SERGEJ PROKOFIEV

Sinfonia n. 1 in re maggiore, op. 25 “Sinfonia classica”