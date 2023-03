Avviso pubblico per parte della Consulta comunale permanente delle disabilità e neurodiversità del Comune di Larino

Diventa realtà la Consulta delle disabilità e neurodiversità istituita con deliberazione

del Consiglio comunale del 14.07.2020 e che con successiva delibera comunale del

7.08.2020 ha visto l’adozione del regolamento. “La Consulta comunale delle disabilità

e neurodiversità, fortemente promosso dalla consigliera comunale Graziella Vizzarri,

vicepresidente dell’assise civica, è un organo consultivo del Comune di Larino, uno

spazio di condivisione ed espressione di cittadinanza attiva. Esso rappresenta lo

strumento operativo dei cittadini e dell’Amministrazione comunale stessa che volge ad

azioni inclusive creando le condizioni di pari opportunità. Un organo di partecipazione,

dialogo e proposizione sulle attività, programmi e azioni riguardanti le persone con

disabilità fisica, psichica e relazionali e le persone con neurodiversità, con la funzione

di fornire, all’amministrazione comunale, l’indirizzo di intervento nei vari ambiti si

ravveda la necessità. L’organo ha la funzione, quindi, di coadiuvare l’Amministrazione

nelle azioni e scelte in linea con la svolta normativa che pone al centro la persona con

le sue esigenze, le sue relazioni, la sua socialità e bisogni. «Non più rinviabile la

costituzione della Consulta – riportano da Palazzo Ducale – dopo la svolta normativa

227/2021 recante una delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in

materia di disabilità. Un importante cambiamento che rappresenta l’attuazione di una

delle riforme previste dalla Missione 5 “Inclusione e Coesione” Componente 2

“Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore” del PNRR. La Consulta delle

disabilità e neurodiversità è un diritto dei cittadini affinchè possano essere parte

attiva, in rete, protagonisti di azioni ed interventi mirati. »

I cittadini interessati devono presentare richiesta di adesione entro il 31 marzo 2023

ore 12.00, la modulistica è scaricabile a questo link