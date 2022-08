Termoli/ Viabilità, il sindaco Roberti: “Niente tunnel, costruiremo un parcheggio multipiano”

Messa la pietra tombale sul progetto del tunnel, a Termoli la rivoluzione alla viabilità parte invece da un parcheggio multipiano. Trecento posti auto per risolvere il problema del parcheggio in centro. E’ quanto annunciato in conferenza stampa: il progetto del multipiano di Piazza Donatori di Sangue, dall’importo complessivo di 5milioni di euro; ma altri finanziamenti arriveranno, con una serie di interventi relativi al PNRR che riguarderanno il montaggio delle colonnine per le ricariche delle auto elettriche.

Lo ha detto il sindaco di Termoli, Francesco Roberti, secondo cui obiettivo finale è quello di rendere la zona centrale di Termoli una maxi isola pedonale. Il multipiano sarà composto da 3 piani, uno interrato, uno a livello della strada e uno sopraelevato e avrà una sorta di attraversamento ciclo pedonale che lo collegherà direttamente con piazza Garibaldi e la stazione ferroviaria.

Resta in piedi ancora l’ipotesi di riqualificazione di Pozzo Dolce e Piazza Sant’Antonio; ma il tunnel, come detto dal primo cittadino, non si farà.