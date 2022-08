Campobasso Summer Festival 2022: tanta musica e il recital teatrale “Anche i molisani nel loro piccolo si incazzano. Atto finale”

Poco più di tre settimane e il Parco E. De Filippo del Quartiere San Giovanni a Campobasso, tornerà a ospitare, per il terzo anno consecutivo, i concerti e gli eventi dell’edizione 2022 del Campobasso Summer Festival, manifestazione organizzata dall’assessorato alla Cultura del Comune di Campobasso.

Mentre le prevendite per i tre concerti del 22 (Noiz Narcos), 23 (Samuel) e 25 agosto (Frah Quintale) sono oramai partite da diversi giorni, con il live di Frah Quintale che si avvia verso un più che probabile sold out, il calendario completo degli appuntamenti del Campobasso Summer Festival prevede, inoltre, per la serata del 24 agosto, alle ore 21.30, lo spettacolo di Pippo Venditti, Enzo Luongo & Friends “Anche i molisani nel loro piccolo si incazzano. Atto finale”.

Una vera e propria serata speciale del fortunato recital, una sorta di evento finale nel quale verranno coinvolti anche diversi ospiti, soprattutto molisani che si sono affermati a livello nazionale nel mondo dello spettacolo e più generale della cultura. Protagonista della serata sarà, in un grande blob multimediale, ancora una volta il Molise: il racconto della regione, delle sue particolarità e, perché no, delle sue stranezze, in un percorso attraverso immagini, ritagli di notizie, aneddoti, commenti. A metà tra l’informazione-intrattenimento e lo show satirico, lo spettacolo di Pippo Venditti, Enzo Luongo & Friends, prende spunto dalle tante proteste nate in regione per il dilagare della ‘non esistenza’ del Molise: una carrellata di aneddoti, episodi, filmati, foto, tweet o post su Facebook che raccontano il Molise e i molisani attingendo a fatti realmente accaduti. Ironia e comicità, la chiave narrativa. Il risultato finale sono 80 minuti di risate piene, per ricordare, in mezzo a tanti eccessi, l’eccezionalità della regione più giovane d’Italia.

I biglietti per i tre concerti del Campobasso Summer Festival 2022, sono , come detto, già disponibili in prevendita online sulla piattaforma ciaotickets.com o anche direttamente in città, a Campobasso, presso le rivendite autorizzate di ciaotickets: BAR CRIGIU, Viale Ugo Petrella, 20; PROMOEVENTI, Viale Principe di Piemonte, 131Y; ANTICA TABACCHERIA, Piazza Gabriele Pepe, 41.

Questi i costi dei biglietti di ciascun concerto:

Noiz Narcos, Parco E. De Filippo, quartiere San Giovanni, 22 agosto alle ore 21.30; costo del biglietto 11 euro comprensivo dei diritti di prevendita.

Samuel, Parco E. De Filippo, quartiere San Giovanni, 23 agosto alle ore 21.30; costo del biglietto 5 euro comprensivo dei diritti di prevendita.

Frah Quintale, Parco E. De Filippo, quartiere San Giovanni, 25 agosto alle ore 21.30; costo del biglietto 13.20 euro comprensivo dei diritti di prevendita.