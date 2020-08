Termoli: Quattro serate all’insegna del cinema e del drive-in

Quattro serate all’insegna del cinema e del drive-in. L’idea è dell’amministrazione comunale di Termoli che, in virtù della situazione che si è venuta a creare con il contrasto al Covid 19, ha deciso di proporre una iniziativa unica nel suo genere.

A presentarla l’assessore alla Cultura, Sport e Turismo Michele Barile. Il teatro all’aperto prescelto sarà Piazza Papa Paolo Giovanni II dove sarà allestito un grosso schermo che consentirà a tutti i presenti di poter assistere alla programmazione direttamente all’interno delle proprie autovetture.

Cento le auto che la piazza potrà ospitare, per ogni film, a partire da oggi e fino al 12 settembre quando è in previsione l’ultimo film. L’appalto è stato preso in gestione dalla MR Solution che doterà tutti i presenti di cuffie insonorizzate mediante le quali si potrà ascoltare il film.

Non ci sarà quindi nessun impianto audio che possa dare fastidio al vicinato. Il sistema utilizzato sarà quello del Sylent Movie System. Su tutta la piazza sarà presente l’apposita segnaletica che consentirà di parcheggiare le autovetture per assistere al film. L’area sarà aperta alle 20,15 mentre la programmazione inizierà alle 21.

L’ingresso è gratuito fino a riempimento della piazza. Saranno presenti i volontari della Protezione Civile e l’assessore Michele Barile ha assicurato che sono state prese tutte le precauzioni del caso. Per quanto riguarda la programmazione, sono state considerate tutte le fasce di età proprio per consentire a tutti di poter assistere ai film.

QUESTI I FILM IN PROGRAMMA:

– Sabato 22 agosto: PLOI

– Sabato 29 agosto: VITA DA PI

– Sabato 5 settembre: GRAND HOTEL BUDAPEST

– Sabato 12 settembre: LA PAZZA GIOIA