Termoli/ Positivi al Covid tra il personale sanitario, si ‘blocca’ il punto prelievi al San Timoteo

Il contagio da Covid tra gli operatori sanitari si riflette sulla popolazione degli utenti, creando disagi evidenti. Blocco del srevizio per prelievi agli esterni al San Timoteo di Termoli, a causa di contagi tra il personale sanitario del reparto.

Utenti dirottati presso il laboratorio del vecchio ospedale in via del Molinello dove, però, i disagi sono continuati per una situazione logistica che prevedeva vari adempimenti; tutto ciò ha portato a lunghe.

Non sono mancate le proteste per il disagio che si è creato.