Termoli/ ordinanza di Polizia Locale in merito al divieto di transito in lcune zone della città

L’ordinanza prevede dal 1 agosto al 15 agosto 2020, dalle ore 20 alle ore 2, il divieto di transito, eccetto i veicoli autorizzati, in Corso Fratelli Brigida dall’intersezione con Corso Umberto I, in Corso Fratelli Brigida dall’intersezione con via Frentana, via Aubry dall’intersezione con via Carlo del Croix. Interdetta anche la circolazione dalla rotatoria del porto dirottandola verso Viale Marinai d’Italia.



Nel documento si legge :

“PREMESSO che nel periodo estivo si determina un aumento esponenziale della popolazione non residente per l’arrivo dei villeggianti e che tale circostanza definisce soprattutto nel periodo serale, il transito di centinaia di persone lungo l’Area pedonale centrale e quella del Borgo Antico, transito che viene accentuato nelle serate nelle quali si svolgono particolari eventi;



OSSERVATO che i provvedimenti restrittivi determinati dalla crisi epidemiologica da COVID 19, hanno limitato gli spostamenti verso le località di mare extra regionali favorendo quelli lungo la fascia costiera locale, soprattutto da parte della popolazione molisana;



O R D I N A

In deroga all’ordinanza n. 104 del 16/06/2020, per tutte le serate per il periodo dal giorno 01 agosto 2020 al giorno 15 agosto 2020 il divieto di transito veicolare ( rif. Figura 46 Art. 116 – D.P.R. 16.12.1992 n. 495) con eccezione dei veicoli in uso ai disabili, dei veicoli di emergenza e soccorso, dei veicoli dei residenti e dei dimoranti diretti alle proprietà private di rimessaggio ed alle aree di sosta riservate agli stessi, nonché dei veicoli autorizzati degli organi di polizia preposti alla vigilanza, dalle ore 20.00 alle ore 02.00 g.s. fatte salve le necessità contingenti valutate nelle singole circostanze dagli organi di polizia stradale, in c/so F.lli Brigida dall’intersezione con c/so Umberto I°, in c/so F.lli Brigida dall’intersezione con via Frentana, in via Aubry dall’intersezione con via C. del Croix, nonché interdire la circolazione dalla rotatoria del Porto dirottandola in uscita sulla Via Marinai D’Italia al fine di evitare conflitti veicolari”.