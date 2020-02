Termoli: inseguimento nelle strade del centro. Auto rubata viene recuperata in tempo record dai Carabinieri

Prosegue senza soluzione di continuità l’attività di contrasto da parte dei Carabinieri della Compagnia di Termoli ai furti di autoveicoli nel basso Molise.



Le pattuglie, anche nell’arco dell’orario notturno, dislocate nei punti nevralgici delle arterie stradali, rappresentano un sicuro deterrente ai tentativi di porre in essere attività illecite.

Durante la scorsa notte, a Termoli, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia, nel corso dei citati controlli del territorio, hanno intercettato un veicolo, una Fiat Panda, che transitava a velocità visibilmente sostenuta, soprattutto in relazione all’area urbana percorsa.



Il conducente, notata l’autoradio dell’Arma, accelerava bruscamente al fine di evitare il possibile controllo.

Ne scaturiva un breve inseguimento che si concludeva nelle strade del centro ove l’uomo alla guida del veicolo, avendo realizzato di non poter fuggire ulteriormente, abbondava l’autovettura e si dileguava a piedi nelle vie secondarie.



I militari intervenuti, a seguito di immediato accertamento, scoprivano che la Panda era stata poco prima rubata mentre si trovava parcheggiata in una zona limitrofa.

Pertanto, dopo le verifiche tecniche, il mezzo veniva restituito alla legittima proprietaria, una donna di Termoli che non aveva ancora notizia del furto patito.

Sono in corso indagini del caso per identificare l’autore del furto fuggito a piedi.