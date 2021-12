Termoli/derrate alimentari donate alla Parrocchia di San Pietro e Paolo

Come ogni anno il sindaco Francesco Roberti, l’assessore alle Politiche Sociali Silvana Ciciola e l’amministrazione comunale hanno pensato di donare di comune accordo con la CirFood, così come previsto dagli accordi sottoscritti con la cooperativa di ristorazione, diverse derrate alimentari a chi compie opera di volontariato ed assistenza sul territorio.

Quest’anno è stata scelta la parrocchia di San Pietro e Paolo che ormai da lungo tempo, tramite Don Enzo Ronzitti, compie un’opera di volontariato e di accoglienza sicuramente meritevole di considerazione per l’aiuto che viene fornito alle classi più abbienti.

Nei giorni scorsi alla Parrocchia di San Pietro e Paolo sono stati consegnati alimenti e cibo a lunga conservazione. Fagioli, biscotti, camomilla in bustine, the, riso, lenticchie secche, orzo, sale, farro, zucchero, ceci, legumi secchi per zuppa e pasta di semola per un totale di quasi 400 chilogrammi di alimenti.