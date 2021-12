Calcio Serie C/Potenza – Campobasso 0-1

Potenza Greco, Sandri, Piana, gigli, Coccia, matino, Zenuni, Ricci, Sepe, Volpe, Banegas. All Trocini.

Campobasso Raccichini, Sbardella, Pace, Ladu , Menna , Tenkorang, Bonta’, Candellori, Rossetti, Persia, parigi. All Cudini.

Arbitro Giordano di Novara. Marcatore al 43 Candellori. Notizie di mercato sembra che l’Avellino sia interessato a Rossetti del Campobasso il giocatore ha disputato un ottimo torneo finora.

La partita, comincia, con i locali in attacco e al 9 minuto sandri segna con un gran tiro ma l’arbitro annulla per fuorigioco di Volpe.Al 20, tiro di Tenkorang il migliore dei suoi ma Greco blocca la palla,al 35, viene ammonito menna per fallo su sandri,al 40 tenkorang , tutto solo tira ma debolmente e il portiere di casa riesce a respingere la minaccia. Al 43, ospiti in vantaggio , errore di greco, la palla finisce a Candellori che tira e segna 1-0 per la propria squadra.



Finisce cosi, il primo tempo con i lupi in vantaggio per 1-0. Nel secondo tempo, contestazione dei tifosi locali contro i propri giocatori che vengono fischiati senza pieta’.Al 54, Banegas , di testa manda la sfera di poco fuori, al 60, ci prova parigi ma la palla finisce fuori, al 70 , esconoLadu e Rossetti per gli ospiti ed entrano Emmausso e Giunta. Al 80, ancora Banegasci prova ma il suo tiro finisce alto sopra la traversa.

Al 90, punizione per i lucani ma nulla di fatto. Finisce cosi, la partita con la vittoria degli ospiti che non vincevano da due mesi, una vittoria molto importante anche perche’ mercoledi arriva a selvapiana l’Avellino, un avversario molto ostico.

Arnaldo Angiolillo